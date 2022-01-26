Обережніше з вівсянкою – вона не завжди може бути корисною

Обережніше з вівсянкою – вона не завжди може бути корисною

Якісна вівсянка дуже корисна, але це не означає, що ви повинні їсти її щодня.

Вівсянка визнана здоровим продуктом. За даними порталу HealthLine, каша багата на вітаміни і мінерали, включаючи B1 і B5, марганець, мідь, залізо та інші.

Овес багатий на білок, клітковину, проте продукти з ним можуть містити різні добавки, насамперед підсолоджувачі.

Вівсянка швидкого приготування містить велику кількість цукру

Більшість популярних виробників вівсянки швидкого приготування додають 10-12 г цукру на порцію менше ніж 200 калорій. Це означає, що ви з'їдатимете майже чверть загальної кількості цукру, рекомендованого експертами, в порції, яка забезпечує менше 10-ї частини необхідних калорій на добу.

Вівсянка може викликати здуття живота

При підвищеній чутливості стінок шлунка клітковина, що міститься у вівсянці, може спричинити здуття живота та газоутворення.

Вівсянка псується швидше, ніж ви думаєте

Зазвичай термін придатності вівсяних пластівців становить 24 місяці, незалежно від величини помелу. Якщо температура зберігання – понад +25 °C – не більше 12 місяців.

Термін придатності вівсяних пластівців із різними добавками – від 6 до 12 місяців. Вівсяні пластівці слід зберігати в сухому, провітрюваному місці, бажано, у темряві та картонній коробці.

Овес часто забруднений глютеном

Глютен — це білок, що міститься у зернах пшениці, жита та ячменю. Ця речовина надає хлібу та макаронам еластичність.

Більшість людей можуть споживати глютен без будь-яких побічних ефектів, але у деяких білок викликає серйозні проблеми зі здоров'ям. Він перешкоджає травним ферментам у кишечнику.

Чистий овес не містить глютену та безпечний для більшості людей із його непереносимістю. Однак овес часто забруднений глютеном, оскільки його переробляють на тих же підприємствах, що й зерна, що містять глютен, такі як пшениця, жито та ячмінь.

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Вівсянка може бути небезпечною для діабетиків і не тільки

Велика порція вівсянки навіть з низьким вмістом цукру може спровокувати стрибок цукру в крові. А оскільки вівсянка може спричинити повільне спорожнення шлунка, вона може вплинути на час та спосіб засвоєння інших поживних речовин, що стане проблемою для діабетиків.

Надлишок вівсянки (понад порція щоденно) також може спровокувати дефіцит кальцію. У вівсянці є особлива речовина – фітинова кислота, яка загальмовує засвоєння кальцію в кишечнику.