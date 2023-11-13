Обов’язково додайте до раціону: дієтологи назвали незамінний суперовоч, який знижує рівень цукру в крові

Броколі здавна відомий своїми перевагами для здоров'я — від протиракових властивостей до поживних речовин, які можуть підтримувати здоров'я серця і мозку. Хрестоцвіті овочі також багаті на такі важливі поживні речовини, як вітаміни А, С, К, фолати, клітковина та калій, які необхідні вашому організму для нормального функціонування.

Пропонуємо вам адаптацію матеріалу Eating Well щоб дізнатися, чому броколі є найкращим овочем для контролю рівня цукру в крові.

Переваги броколі для контролю рівня цукру в крові

Містить клітковину

Як овоч, що не містить крохмалю, броколі є одним з головних претендентів на включення до збалансованих страв і закусок. За даними Міністерства сільського господарства США, броколі містить менше 6 грамів вуглеводів на 1 склянку сирої порції і близько 2 грамів клітковини. Поєднання низького вмісту вуглеводів і клітковини, яка уповільнює травлення, означає, що вживання броколі матиме дуже мінімальний вплив на рівень цукру в крові.

Крім того, вживання броколі та інших продуктів, багатих на клітковину, сприяє насиченню і регулярності харчування. Американська діабетична асоціація рекомендує людям з переддіабетом і діабетом дотримуватися методу “Діабетичної тарілки”, заповнюючи половину тарілки некрохмалистими овочами, і броколі є одним із них.

Містить сульфорафан

Нові дослідження показують, що броколі може сприяти зниженню рівня цукру в крові за регулярного вживання в їжу протягом тривалого часу. Сульфорафан, сірковмісна сполука, присутня в хрестоцвітих овочах, яка надає їм характерного аромату й гіркоти, може відігравати певну роль у боротьбі з високим рівнем цукру в крові та резистентністю до інсуліну, а також зменшувати окислювальний стрес, який пошкоджує кровоносні судини і є причиною деяких серцевих ускладнень діабету, згідно з оглядом 2023 року в журналі Phytomedicine Plus.

Допомагає зволожити організм

Вживання броколі — це ще один спосіб для людей з підвищеним рівнем цукру в крові залишатися гідратованими, каже Анжеліна Баньюелос-Гонсалес, докторка медичних наук, сертифікована фахівчиня з лікування і вивчання діабету в Nudj Health.

Зневоднення концентрує цукор у крові, що призводить до підвищення рівня глюкози в крові, згідно з даними Центрів з контролю та профілактики захворювань. Коли рівень цукру в крові підвищується, ви також піддаєтеся ризику зневоднення, зазначає вона, оскільки високий рівень цукру в крові змушує вас до більшого сечовипускання.

За даними Міністерства сільського господарства США, броколі на 90% складається з води, тому вживання свіжих фруктів та овочів, як-от броколі, також може допомогти вам зберегти водний баланс.

Доступний за ціною

Якщо ви купуєте броколі свіжим, він зберігається в холодильнику від трьох до п'яти днів. Ви отримуєте багато поживних речовин за свої гроші, коли купуєте броколі. Також не цурайтеся заморожених броколі. Після того, як вони зібрані, їх заморожують, зберігаючи всі вітаміни та мінерали овоча.

Універсальний

Броколі чудовий тим, що його можна готувати різними способами — насолоджуватися суцвіттями сирими, приготованими на парі або пасерованими, додавати їх до супів, тушкованих страв, салатів, запіканок і багато іншого.

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