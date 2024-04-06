Очистить вашу кров від надлишків цукру: цей дешевий напій корисно пити за діабету

Мова йде про напій, який готується на основі звичайної кропиви. Його британські лікарі рекомендують пити людям, які мають переддіабетичний стан або цукровий діабет.

Фахівці нагадали, що деякі натуральні рослинні компоненти дійсно допомагають зменшити концентрацію цукру в крові. І це було доведено багатьма дослідженнями. Зокрема, в кропиві містяться поліфеноли, які значно знижують рівень цукру.

Експерти зазначають, що трав'яний напій на основі висушеного листя кропиви, відрізняється неймовірними корисними властивостями. І одна з них буде важливою саме для людей з цукровим діабетом, адже вона очищає кров від надлишків цукру.

Чому так відбувається? Через поліфеноли, які у великій кількості містяться в кропиві, підшлункова залоза виробляє значно більше інсуліну. Цей гормон відповідає за регулювання кількості цукру в крові та перешкоджає зростанню його рівня. Коли організм виробляє мало інсуліну, це є одним з важливих симптомів діабету першого типу.

Фахівці також радять не зупинятися лише на трав'яних напоях з кропиви, а додавати листя цієї рослини також у супи чи салати. Цей продукт практично безкоштовний, адже росте скрізь. Але він забезпечує організм вітамінами К, А та С, деякими вітамінами групи В, залізом, кальцієм, фосфором, магнієм, калієм. Такий комплекс додатково сприяє підвищенню імунітету, допомагає боротися із запаленнями. Кропиву також рекомендують вживати за високого артеріального тиску.

Читайте також: