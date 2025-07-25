Чи можна їсти молочні продукти за підвищенного холестерину / © Pixabay

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Як розповів лікар-кардіолог Патрік Кі з Vital Heart & Vein клініки в Г’юстоні, навіть незначні зміни в щоденному харчуванні допоможуть кардинально змінити здоров’я на краще. Завдяки тривалому і регулярному формуванню корисних звичок можна зменшити ризик інфаркту чи інсульту.

Зі свого боку, інтервенційний кардіолог і медичний директор VitalSolution Бредлі Сервер наголошує, що ризик розвитку серцево-судинних захворювань найбільше підвищують саме насичені жири. За результатами багатьох досліджень, вони впливають на рівень холестерину більше, ніж той холестерин, який надходить в організм з їжею.

Тут важливо звернути увагу на один нюанс: насичені жири містяться не лише в червоному м’ясі, а й в жирних молочних продуктах. Тому їхнє споживання також може значно підвищувати рівень "поганого" холестерину, пояснила лікарка Бхавна Сурі з Manhattan Cardiology у Нью-Йорку.

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Через надмірну кількість "поганого" холестерину утворюються так звані атеросклеротичні бляшки, які звужують артерії, чим підвищують ризик інсульту та серцевого нападу.

Згідно з даними Американської кардіологічної асоціації, в добовому споживанні калорій насичені жири не повинні перевищувати 6%. А це приблизно 13 г на 2000 ккал.

Що робити, щоб зменшити рівень холестерину

Обмеження в раціоні саме насичених жирів може стати справжньою проблемою, адже вони містяться в багатьох продуктах, які ми споживаємо щодня (випічка, фастфуд, морозиво тощо). Крім того, не завжди можна довіряти тому, що ви бачите на етикетці. Наприклад, каже лікар Кі, в продуктах "зі зниженим вмістом жиру" часто багато цукру чи солі або тваринні жири замінені на рослинні.

Хоча молоко і сметана дійсно містять холестерин, його кількість залежить також від рівня жирності і виду продукту. Людям з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань слід пам’ятати таке:

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жирні молочні продукти — вершки, повножирне молоко, вершкове масло, сири з 40-50% жирності містять насичені жири, а тому швидко піднімають рівень "поганого" холестерину;

знежирені чи маложирні молочні продукти — це кефір 1%, домашній сир 5%, молоко 0,5-1,5% можна включати в здоровий раціон, адже вони майже не впливають на рівень холестерину;

ферментовані молочні продукти — ряжанка, йогурт, кефір позитивно впливають на ліпідний профіль, адже містять пробіотики.

Відмовлятися від молочних продуктів точно не варто, але слід обирати варіанти зі зниженою жирністю, однак не повністю знежирені (останні втрачають більшість корисних речовин). Водночас намагайтесь обмежити вживання вершкового масла, жирних сирів, вершків, йогуртів з цукром. Також додайте до свого раціону рослинні альтернативи молока.

Увага! Ця стаття має виключно інформативний характер і не є медичною порадою чи закликом до дії. За потреби обов’язково проконсультуйтеся з кваліфікованим лікарем або іншим фахівцем у галузі охорони здоров’я.