Нові дослідження показали, що пошкоджена антипригарна поверхня може бути більш шкідливою, ніж ви думаєте.

Про це йдеться в Science of The Total Environment.

Дослідники встановили, що подряпана тефлонова антипригарна сковорода може виділяти тисячі частинок пластику з кожною подряпиною чи тріщиною на поверхні. Хоча додаткові дослідження щодо наслідків для здоров’я часточок пластику ще тривають, висновки мають вирішальне значення для розуміння шкоди, якій ви потенційно піддаєтеся, коли готуєте вдома на улюбленій пательні.

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Кожен, хто смажив на тефлоновій поверхні з антипригарним покриттям, може підтвердити, що тефлон чудово підходить для приготування їжі, але поверхню можна легко пошкодити. Саме тому дослідники з Університету Ньюкасла та Університету Фіндерса хотіли дізнатися більше про потенційну небезпеку використання тефлону у разі його подряпання.

Дослідники виявили, що частинки тефлонового пластику та мікропластик важче відстежити, ніж інші типи пластику. Тож вони використали так звану раманівську спектроскопію - ЦККП діагностику, яка створює зображення з високою деталізацією, щоб відсканувати кілька тефлонових поверхонь, які були подряпаніпевною мірою. За допомогою раманівського зображення вони виявили, що лише одна подряпина або пошкоджена ділянка поверхні на тефлоновій сковороді може вивільнити понад 9 тис. пластикових часточок.

За словами дослідників, які брали участь у цьому дослідженні, ці висновки важливі, оскільки тефлон належить до сімейства пер- та поліфторованих речовин (PFAS), тобто групи хімічних речовин, які можуть бути шкідливими у разі потрапляння до організму людини.

"Враховуючи той факт, що PFAS викликає велике занепокоєння, ці мікрочастинки тефлону в нашій їжі можуть бути проблемою для здоров’я, тому потребують дослідження, оскільки ми мало знаємо про ці забруднювачі", - сказав один із керівників дослідження.

Тож, якщо у вас є пошкоджений тефлоновий посуд, краще замініть його на чавунний.

А ще нагадаємо про недоліки та плюси сковорідок.

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