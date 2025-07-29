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ТСН у соціальних мережах

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Одна звичка вихідного дня може знизити ризик серцево-судинних захворювань на 33%

Тренування на вихідних — реальний шанс продовжити життя. Особливо, людям із діабетом.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Одна звичка вихідного дня може знизити ризик серцево-судинних захворювань на 33%

Навіть нерегулярні тренування знижують ризик смерті / © Credits

Ми знаємо, що фізичні вправи приносять багато користі для здоров’я. Але чи має значення, як часто і рівномірно ви їх виконуєте протягом тижня? Нове дослідження показало, що навіть заняття спортом лише на вихідних можуть зменшити ризик передчасної смерті у людей з діабетом.

Про це йдеться в матеріалі sciencealert.

Дослідники вирішили зосередитись на тих, хто має діабет, оскільки для них фізична активність особливо важлива — вона покращує чутливість до інсуліну та зменшує ризики ускладнень.

«Багатьом людям складно займатись спортом регулярно через брак часу», — зазначають автори дослідження з США, Китаю та Австралії.

Дослідники склали карту впливу фізичних вправ на смертність. (Wu et al., Ann. Intern. Med., 2025)

Дослідники склали карту впливу фізичних вправ на смертність. (Wu et al., Ann. Intern. Med., 2025)

«Тому деякі стискають рекомендовану норму помірної або інтенсивної фізичної активності у 1–2 тренування на тиждень — це так званий підхід „вихідного воїна“.»

У дослідженні проаналізовано дані 51 650 дорослих з діабетом, поділених на 4 групи.

  1. Ті, хто взагалі не займався фізичною активністю.

  2. Ті, хто займався менше 150 хвилин на тиждень.

  3. Ті, хто тренувався 150 хвилин упродовж 3 і більше сесій.

  4. Ті, хто досягав 150 хвилин за 1–2 тренування («вихідні воїни»).

Виявилося, що будь-яка кількість фізичної активності корисна, але найбільший ефект спостерігався саме у тих, хто дотримувався рекомендацій. Люди, які займались щонайменше тричі на тиждень, мали на 17% менший ризик загальної смертності та на 19% нижчий ризик смерті від серцево-судинних захворювань.

Але «вихідні воїни» показали ще кращі результати: на 21% нижчий ризик загальної смертності та на 33% менший ризик смерті від серцевих хвороб. Це означає, що навіть одне-два інтенсивні тренування на тиждень можуть суттєво покращити здоров’я.

«Навіть ті, хто тренувався менше 150 хвилин на тиждень, мали кращі показники виживання, ніж ті, хто зовсім не займався спортом», — зазначають автори.

«Це підкреслює важливість будь-якої фізичної активності для людей з діабетом.»

Хоча дослідження не встановлює прямого причинно-наслідкового зв’язку (адже базується на самозвітах і охоплює лише одну групу населення), воно підтверджує висновки попередніх робіт: будь-який рух — краще, ніж його відсутність.

Тож якщо ви не встигаєте ходити в спортзал протягом робочого тижня — не біда. Як показує досвід «вихідних воїнів», головне — досягати загальної норми активності, незалежно від розподілу в часі.

Будьте уважні! Інформація, надана у цій статті, призначена лише для загального ознайомлення і не повинна розглядатися як медична порада. З будь-яких питань, щодо вашого здоров’я, звертайтеся до кваліфікованого медичного працівника.

Нагадаємо, раніше було названо 14 суперфудів, які завжди мають бути під рукою. Наприклад, фісташки — вони багаті на білок, клітковину, калій та «хороші» жири. Вони допомагають зменшити ризик серцево-судинних хвороб.

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