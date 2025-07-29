Одна звичка вихідного дня може знизити ризик серцево-судинних захворювань на 33%

Навіть нерегулярні тренування знижують ризик смерті / © Credits

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Ми знаємо, що фізичні вправи приносять багато користі для здоров’я. Але чи має значення, як часто і рівномірно ви їх виконуєте протягом тижня? Нове дослідження показало, що навіть заняття спортом лише на вихідних можуть зменшити ризик передчасної смерті у людей з діабетом.

Про це йдеться в матеріалі sciencealert.

Дослідники вирішили зосередитись на тих, хто має діабет, оскільки для них фізична активність особливо важлива — вона покращує чутливість до інсуліну та зменшує ризики ускладнень.

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«Багатьом людям складно займатись спортом регулярно через брак часу», — зазначають автори дослідження з США, Китаю та Австралії.

Дослідники склали карту впливу фізичних вправ на смертність. (Wu et al., Ann. Intern. Med., 2025)

«Тому деякі стискають рекомендовану норму помірної або інтенсивної фізичної активності у 1–2 тренування на тиждень — це так званий підхід „вихідного воїна“.»

У дослідженні проаналізовано дані 51 650 дорослих з діабетом, поділених на 4 групи.

Ті, хто взагалі не займався фізичною активністю. Ті, хто займався менше 150 хвилин на тиждень. Ті, хто тренувався 150 хвилин упродовж 3 і більше сесій. Ті, хто досягав 150 хвилин за 1–2 тренування («вихідні воїни»).

Виявилося, що будь-яка кількість фізичної активності корисна, але найбільший ефект спостерігався саме у тих, хто дотримувався рекомендацій. Люди, які займались щонайменше тричі на тиждень, мали на 17% менший ризик загальної смертності та на 19% нижчий ризик смерті від серцево-судинних захворювань.

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Але «вихідні воїни» показали ще кращі результати: на 21% нижчий ризик загальної смертності та на 33% менший ризик смерті від серцевих хвороб. Це означає, що навіть одне-два інтенсивні тренування на тиждень можуть суттєво покращити здоров’я.

«Навіть ті, хто тренувався менше 150 хвилин на тиждень, мали кращі показники виживання, ніж ті, хто зовсім не займався спортом», — зазначають автори.

«Це підкреслює важливість будь-якої фізичної активності для людей з діабетом.»

Хоча дослідження не встановлює прямого причинно-наслідкового зв’язку (адже базується на самозвітах і охоплює лише одну групу населення), воно підтверджує висновки попередніх робіт: будь-який рух — краще, ніж його відсутність.

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Тож якщо ви не встигаєте ходити в спортзал протягом робочого тижня — не біда. Як показує досвід «вихідних воїнів», головне — досягати загальної норми активності, незалежно від розподілу в часі.

Будьте уважні! Інформація, надана у цій статті, призначена лише для загального ознайомлення і не повинна розглядатися як медична порада. З будь-яких питань, щодо вашого здоров’я, звертайтеся до кваліфікованого медичного працівника.

Нагадаємо, раніше було названо 14 суперфудів, які завжди мають бути під рукою. Наприклад, фісташки — вони багаті на білок, клітковину, калій та «хороші» жири. Вони допомагають зменшити ризик серцево-судинних хвороб.

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