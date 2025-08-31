Один єдиний правильний спосіб: вчені розповіли, як пити каву, щоб вона була корисною для здоров’я

Як правильно пити каву для здоров’я / © Pixabay

До такого висновку дійшло нове дослідження, проведене в Університеті Тафтса, яке показало, що цей очевидний ефект кави зникає, якщо додавати вершки, молоко чи цукор.

“Кава — один із найпопулярніших напоїв у світі”, — зазначила авторка дослідження та епідеміолог Фанг Фанг Чжан у заяві.

“Оскільки майже половина дорослих американців п’є щонайменше одну чашку на день, важливо розуміти, який вплив це може мати на здоров’я”.

“Користь кави для здоров’я, ймовірно, пов’язана з її біоактивними сполуками, але наші результати свідчать, що додавання цукру та насичених жирів може зменшити ефект зниження смертності”.

У своєму дослідженні Чжан та колеги проаналізували дані про здоров’я та харчування репрезентативної національної вибірки з 46 000 дорослих, зібрані між 1999 і 2018 роками.

Вони зв’язали ці дані з інформацією про смертність із Національного індексу смертей, щоб дослідити, як різні способи вживання кави можуть впливати на ризик передчасної смерті.

Зокрема, команда класифікувала споживання кави за такими критеріями: чи кава містила кофеїн або була декофеїнізованою; чи додавали до неї різні види цукру; і чи вживалася вона з молоком, вершками чи напів-вершками, або ж без них.

Дослідники також проаналізували, скільки цукру або насичених жирів додавалося до кави учасників — при цьому низький рівень доданого цукру (у вигляді гранульованого цукру, меду або сиропу) та насичених жирів визначався як менше ніж 5 % від добової норми.

Наприклад, це менше ніж пів чайної ложки цукру та дві столові ложки молока 2 % жирності або одна столова ложка вершків чи напів-вершків.

Аналізи показали, що споживання щонайменше однієї чашки кави з кофеїном на день пов’язане зі зниженням ризику смертності від усіх причин на 16 % — і цей показник зростав до 17 %, якщо споживалося 2–3 чашки на день.

Вживання більшої кількості кави не було пов’язане з подальшим зниженням ризику — навпаки, споживання понад три чашки на день, зокрема, зменшувало користь щодо смертності від серцево-судинних захворювань.

Крім того, команда дослідників виявила, що очевидна користь для здоров’я кави зменшується, коли до неї щось додають.

У підсумку, вживання чорної кави та кави з низьким вмістом доданого цукру й насичених жирів пов’язане зі зниженням ризику смертності від усіх причин на 14 % порівняно з тими, хто не пив каву. Проте такої ж закономірності не спостерігалося для кави з високим вмістом цукру або насичених жирів.

Автор дослідження та епідеміолог харчування Бінцзі Чжоу додав: “Наші результати узгоджуються з Дієтичними рекомендаціями для американців, які радять обмежувати доданий цукор та насичені жири”.

Хоча ці висновки, ймовірно, порадують регулярних споживачів кави, дослідження має деякі обмеження — зокрема, дані базувалися на самостійних повідомленнях учасників про те, скільки кави вони пили та як її вживали.

Команда також зазначила, що не виявила зв’язку між вживанням декофеїнової кави та ризиком передчасної смерті, проте застерегла, що це може бути лише артефактом через невелику кількість учасників, які пили декофеїн.