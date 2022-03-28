Охматдит отримає понад три мільйони гривень від продажу картини Бенксі на аукціоні

Охматдит отримає понад три мільйони гривень від продажу картини Бенксі на аукціоні

Кошти від продажу картини Бенксі підуть на підтримку Охматдиту, повідомили у МОЗ.

Охматдит отримає понад три мільйони гривень від продажу картини Бенксі на аукціоні.

Це картина під назвою Вanksy’s CND Soldiers, unsigned 2005 року, яку виставили на аукціон, аби підтримати українську лікарню. Початкова ставка була 20 тисяч фунтів стерлінгів, але «неймовірно щедрий клієнт» придбав роботу Бенксі за 81 фунт стерлінгів (106 тис. доларів).

На картині зображені два солдати, які малюють на стіні символ кампанії за ядерне роззброєння.

Нагадаємо, станом на 20 березня, ми підтвердили 52 атаки за 25 днів", повідомили а організації.

Вчора Всесвітня організація охорони здоров'я (World Health Organization (WHO) підтвердила шість додаткових повідомлень про атаки на медичні заклади і медичних працівників в Україні.

"Загалом, станом на 20 березня, ми підтвердили 52 атаки за 25 днів", повідомили а організації.

Це понад дві атаки на добу.