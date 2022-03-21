Наразі 6 медиків вбито, 16 мають тяжкі поранені.

Від початку війни система охорони здоров’я не припинила своє функціонування – як медична, так і фармакологічна. Однак російські окупанти, нехтуючи всіма міжнародними конвенціями, продовжують цинічно руйнувати медичну інфраструктуру.

Про це під час брифінгу в Медіа Центрі Україна сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«За цей період російські терористи обстріляли 135 лікарень, 9 зруйнували вщент, 43 машини екстреної допомоги було обстріляно. Наразі 6 медиків вбито, 16 мають тяжкі поранення. Вчора в заручники були захоплені співробітники екстреної медичної служби, які супроводжували гуманітарні коридори. Але з ними все добре, вони повернуті до України і готові продовжувати свою роботу», - сказав він.

Віктор Ляшко розповів, що наразі вже близько 10 тисяч аптечних закладів відновили свою роботу, до кінця тижня мають запрацювати 12 тис. аптек. Фармакологічні заводи також працюють. Лишається проблема з логістикою, викликана бойовими діями та обстрілами.

Нагадаємо, вчора Всесвітня організація охорони здоров'я (World Health Organization (WHO) підтвердила шість додаткових повідомлень про атаки на медичні заклади і медичних працівників в Україні.

"Загалом, станом на 20 березня ми підтвердили 52 атаки за 25 днів", - повідомили в організації.

Це понад дві атаки на добу.

"Це неприпустимо. Медзаклади і медпрацівники повинні бути захищені завжди", - додали у WHO.