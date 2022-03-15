Окупанти в Маріуполі захопили в заручники лікарів і пацієнтів Обласної лікарні інтенсивного лікування

Окупанти в Маріуполі захопили в заручники лікарів і пацієнтів Обласної лікарні інтенсивного лікування

Про це встиг повідомити один з працівників лікарні.

Російські окупанти захопили в заручники лікарів і пацієнтів Обласної лікарні інтенсивного лікування в Маріуполі.

Про це повідомив голова Донецької ОДА (ОВА) Павло Кириленко.

За його словами, таку звістку встиг передати один з працівників лікарні.

Днями російські окупанти практично зруйнували лікарню — в основному корпусі від бомбардувань впали плити перекриття. Але персонал і пацієнти продовжували перебувати у пристосованому підвальному приміщенні — працювати та лікуватися.

«З лікарні неможливо вийти. Сильно стріляють, сидимо в підвалі. Машини до лікарні не можуть під’їхати вже дві доби. Навколо горять багатоповерхівки (…) До нашої лікарні росіяни нагнали 400 людей із сусідніх будинків. Вийти нам не можна», — сказав один з медиків.

Додамо, "кадирівці" на Київщині планували захопити дитячий будинок, щоб потім шантажувати Україну та весь світ.

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