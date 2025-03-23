Омега-3: які продукти багаті на ці жирні кислоти і чому вони важливі

Омега-3 - найпопулярніша з жирних кислот, які виконують важливі функції в організмі людини. Зокрема, їхня ключова роль підтриманні здоров'я серцево-судинної системи, мозку, а також у регулюванні запальних процесів. Нестача цього вітаміну веде до дисбалансу та збільшує ризик різних запальних процесів.

Які продукти багаті на омега-3, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Група омега-3 складається щонайменше з шести різновидів жирних кислот. Серед них є три, які найбільш значущі для нашого здоров'я: α-ліноленова, ейкозапентаєнова та докозагексаєнова кислоти. Оскільки наш організм не здатний самостійно синтезувати омега-3, тому цей вітамін необхідно отримувати із їжею.

Альфа-ліноленова кислота міститься в волоському горіху, рапсовій олії, сої, насінні чиа і льону, шпинат, броколі, цвітна та брюссельська капуста.

Ейкозапентаєнова та докозагексаєнова кислота - у лососі, форелі, скумбрії, тунці, оселедці, сардинах. Інші види риб теж містять омега-3, але в меншій кількості.

Ейкозапентаєнова та докозагексаєнова кислота беруть участь у протизапальних процесах. Вони необхідні організму людини більше, ніж альфа-ліноленова кислота. Щоб отримувати необхідну кількість, рекомендується кілька разів на тиждень вживати жирну рибу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якого вітаміну найчастіше не вистачає в організмі та як його компенсувати.

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