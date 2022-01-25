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"Омікрон" може довше виживати на шкірі та пластикових поверхнях – Reuters

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"Омікрон" може довше виживати на шкірі та пластикових поверхнях – Reuters

УНІАН

Через свою високу здатність залишатися заразним "Омікрон" став домінантним і витіснив "Дельту".

Нове дослідження показало, що новий штам коронавірусу "Омікрон" має здатність виживати на шкірі та пластику довше, ніж попередні варіанти COVID-19.

Японські вчені з медичного інституту Кіото дослідили, що через високу здатність "Омікрону" залишатися заразним він став домінуючим і замінив "Дельту". Зокрема, вчені зазначили, що на пластикових поверхнях "Омікрон" тримався довше, ніж інші штами, повідомляє Reuters. 

Скільки різні штами коронавірусу живуть на поверхні

  • Вихідний штам – 56 годин;
  • Гамма – 59,3 години;
  • Дельта – 114 годин;
  • Бета – 156,6 години; 
  • Альфа – 191,3 години;
  • Омікрон – 193,5 години.

Скільки різні штами коронавірусу живуть на шкірі

  • Оригінальна версія – 8,6 години;
  • Гама – 11 годин;
  • Омікрон – 16,8 години;
  • Бета – 19,1 години;
  • Альфа – 19,6 години. 

Усі варіанти вірусу були знищені на шкірі повністю через 15 секунд впливу дезінфікувальних засобів для рук.  

Напередодні канадські вчені пояснили принцип проникнення омікрон-штаму до клітин людини. Новий штам більш заразний порівняно з "Дельтою". 

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