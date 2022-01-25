"Омікрон" може довше виживати на шкірі та пластикових поверхнях – Reuters

Через свою високу здатність залишатися заразним "Омікрон" став домінантним і витіснив "Дельту".
Нове дослідження показало, що новий штам коронавірусу "Омікрон" має здатність виживати на шкірі та пластику довше, ніж попередні варіанти COVID-19.
Японські вчені з медичного інституту Кіото дослідили, що через високу здатність "Омікрону" залишатися заразним він став домінуючим і замінив "Дельту". Зокрема, вчені зазначили, що на пластикових поверхнях "Омікрон" тримався довше, ніж інші штами, повідомляє Reuters.
Скільки різні штами коронавірусу живуть на поверхні
- Вихідний штам – 56 годин;
- Гамма – 59,3 години;
- Дельта – 114 годин;
- Бета – 156,6 години;
- Альфа – 191,3 години;
- Омікрон – 193,5 години.
Скільки різні штами коронавірусу живуть на шкірі
- Оригінальна версія – 8,6 години;
- Гама – 11 годин;
- Омікрон – 16,8 години;
- Бета – 19,1 години;
- Альфа – 19,6 години.
Усі варіанти вірусу були знищені на шкірі повністю через 15 секунд впливу дезінфікувальних засобів для рук.
Напередодні канадські вчені пояснили принцип проникнення омікрон-штаму до клітин людини. Новий штам більш заразний порівняно з "Дельтою".