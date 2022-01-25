"Омікрон" може довше виживати на шкірі та пластикових поверхнях – Reuters

"Омікрон" може довше виживати на шкірі та пластикових поверхнях – Reuters

Через свою високу здатність залишатися заразним "Омікрон" став домінантним і витіснив "Дельту".

Нове дослідження показало, що новий штам коронавірусу "Омікрон" має здатність виживати на шкірі та пластику довше, ніж попередні варіанти COVID-19.

Японські вчені з медичного інституту Кіото дослідили, що через високу здатність "Омікрону" залишатися заразним він став домінуючим і замінив "Дельту". Зокрема, вчені зазначили, що на пластикових поверхнях "Омікрон" тримався довше, ніж інші штами, повідомляє Reuters.

Скільки різні штами коронавірусу живуть на поверхні

Вихідний штам – 56 годин;

Гамма – 59,3 години;

Дельта – 114 годин;

Бета – 156,6 години;

Альфа – 191,3 години;

Омікрон – 193,5 години.

Скільки різні штами коронавірусу живуть на шкірі

Оригінальна версія – 8,6 години;

Гама – 11 годин;

Омікрон – 16,8 години;

Бета – 19,1 години;

Альфа – 19,6 години.

Усі варіанти вірусу були знищені на шкірі повністю через 15 секунд впливу дезінфікувальних засобів для рук.

Напередодні канадські вчені пояснили принцип проникнення омікрон-штаму до клітин людини. Новий штам більш заразний порівняно з "Дельтою".