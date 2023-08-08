Омолодження організму: як за вісім тижнів зменшити свій біологічний вік на 5 років

Як омолодити організм: що робити, детальна дієта та інші рекомендації

Шлях до долвголіття непевний, універсального підходу до здорового старіння не існує, але як показують дослідження, налаштування пенвої дєіти, фізичні вправи та зправильний сон можуть значно омолодити організм.

В дослідженні бралиу участь 8 жінок середнього віку 58 років. Протягом двох місяців їх просили:

Займатися спортом протягом 30 хвилин 5’ять днів на тиждень. Це міг би бути біг або їзда велосипедом.

Спати не менше семи годин на ніч.

Робити дві десятихвилинні дихальні вправи на день для боротьби зі стресом.

Дотримуватися дєіти, яка включала велику кількість листової зелені, насіння та три порції печінки.

Що включала дієта для омолодження організму

Продукти, які потрібно було їсти щодня:

В сирому, нарізаному вигляді дві склянки темної листової зелені крім ромену, айсбергу, весняної суміші.

Дві склянки овочів сімейства хрестоцвітих, а саме, броколі, капусти, цвітної капусти, брюссельської, руколи, листової капусти, зелень гірчиці, крес-салату, брукви, кольрабі, редьки, ріпи.

Три склянки різнокольорових овочів окрім картоплі та солодкої кукурудзи.

Обовязково 1-2 середніх буряка.

4 столові ложки гарбузового насіння, або гарбузового масла.

4 столові ложки насіння соняшнику, або масла з цього насіння.

На вибір, одне з перерахованого: пів склянки бажано дикорослих ягід, або пів чайної ложки розмарину, пів чайної ложки куркуми, 2 середніх зубчики часнику, 2 чашки зеленого чаю, 3 чашки чаю улун.

170 г тваринного білка в день.

Продукти, які потрібно було їсти щотижня:

тричі на тиждень по 85 г печінки,

5-10 яєць,

2 порції фруктів з низьким глікемічним показником.

Загальні рекомендації були такі:

Випивати до восьми склянок води на день.

Заборонялося споживати продукти із додаванням цукру, цукерки, молочні продукти, бобові.

Не можна було їсти з 7 вечора до 7 ранку.

Читайте також: