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Онкохворі кияни можуть проходити планові процедури хіміотерапії у двох медзакладах

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Онкохворі кияни можуть проходити планові процедури хіміотерапії у двох медзакладах

Київський міський онкологічний центр також готовий для надання фахової спеціалізованої допомоги киянам, які її потребують. 

Київська клінічна лікарня № 2 продовжує лікування онкологічної патології. Неважливо, де саме людині призначили лікування, і де вона проходила попередні курси хімії, повідомили у КМДА.

  • Адреса: Дніпровський район, вул. Краківська, 13.
  • Телефон для запису на процедуру хіміотерапії: 067 303 32 80.
  • Цілодобова гаряча лінія лікарні: 044 292 11 63.

Київський міський онкологічний центр також готовий для надання фахової спеціалізованої допомоги киянам, які її потребують. 

Цілодобовий телефон для звернень онкохворих: 067 703 60 70.

Для організації онкологічної допомоги на базі онкоцентру  розгорнуто 15 хірургічних ліжок для вже прооперованих хворих, 20 хіміотерапевтичних (із них 5 для дітей), 5 радіологічних (для закінчення лікування радіологічних хворих), 20 ліжок паліативної допомоги онкологічним пацієнтам.

Готове до роботи приймально-сортувальне відділення для виконання ургентних оперативних втручань, надання амбулаторної хірургічної допомоги та хірургічних маніпуляцій. 

Опрацьовані клінічні маршрути онкологічних хворих для надання спеціалізованої допомоги.

Проблем із харчуванням, водопостачанням та життєзабезпеченням у Київському міському онкологічному центрі наразі немає. Ротацію персоналу та його роботу налагоджено.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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