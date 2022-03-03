Онкохворі кияни можуть проходити планові процедури хіміотерапії у двох медзакладах

Онкохворі кияни можуть проходити планові процедури хіміотерапії у двох медзакладах

Київський міський онкологічний центр також готовий для надання фахової спеціалізованої допомоги киянам, які її потребують.

Київська клінічна лікарня № 2 продовжує лікування онкологічної патології. Неважливо, де саме людині призначили лікування, і де вона проходила попередні курси хімії, повідомили у КМДА.

Адреса: Дніпровський район, вул. Краківська, 13.

Телефон для запису на процедуру хіміотерапії: 067 303 32 80.

Цілодобова гаряча лінія лікарні: 044 292 11 63.

Київський міський онкологічний центр також готовий для надання фахової спеціалізованої допомоги киянам, які її потребують.

Цілодобовий телефон для звернень онкохворих: 067 703 60 70.

Для організації онкологічної допомоги на базі онкоцентру розгорнуто 15 хірургічних ліжок для вже прооперованих хворих, 20 хіміотерапевтичних (із них 5 для дітей), 5 радіологічних (для закінчення лікування радіологічних хворих), 20 ліжок паліативної допомоги онкологічним пацієнтам.

Готове до роботи приймально-сортувальне відділення для виконання ургентних оперативних втручань, надання амбулаторної хірургічної допомоги та хірургічних маніпуляцій.

Опрацьовані клінічні маршрути онкологічних хворих для надання спеціалізованої допомоги.

Проблем із харчуванням, водопостачанням та життєзабезпеченням у Київському міському онкологічному центрі наразі немає. Ротацію персоналу та його роботу налагоджено.