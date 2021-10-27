Оренда кисневого концентратора: як отримати безкоштовно

Як отримати кисневий концентратор у безкоштовне користування в сімейного лікаря, розповідають експерти.

Цьогоріч Львівщина отримала 44 млн державної субвенції, за рахунок якої закупили 1520 кисневих концентраторів для хворих на коронавірус та пацієнтів, які після виписки потребують кисневої терапії.

Щоб отримати кисневу підтримку вдома, потрібно зв'язатися з сімейним лікарем.

За словами експертки обласного департаменту охорони здоров’я із загальної практики сімейної медицини Ірини Цегелик, кисневі концентратори розподілили між усіма закладами області, які надають первинну медичну допомогу.

"Кисневі концентратори розподіляли залежно від кількості підписаних декларацій, пацієнтів, у медзакладі. Впродовж минулого тижня заклади почали їх отримувати", — сказала експертка в ефірі програми "Радіодень".

Станом на 25 жовтня всі заклади Львівської області мають їх в наявності.

Хто може отримати кисневий концентратор безкоштовно і на яких умовах

За словами експертки обласного департаменту охорони здоров’я, кисневі концентратори роздають для пацієнтів, яких виписали зі стацонару, але їм ще потрібна киснева підтримка.

Перш ніж пацієнта виписують зі стаціонару, лікуючий фахівець тестує пацієнта - якщо хворий отримує сатурацію 92-96 на потоці до 5-8 літрів, він може виписуватися і надалі киснево підтримуватися вдома.

Родичам пацієнта потрібно звернутися до сімейного лікаря, який організує видачу кисневого концентратора.

Буде оформлено акт передачі, угоду, лікар проведе інструктаж щодо користування вдома.

Такий пацієнт якого виписали зі стаціонару додому, знаходиться під постійним спостереженням у сімейного лікарія

"Придбати доведеться лише елементи для індивідуального користування — маски, трубки, носові канюлі та перехідники", - додає Ірина Цегелик.

Кисневі концентратори, фото / Лікарня швидкої медичної допомоги, Facebook

Як довго можна тримати вдома концентратор?

Згідно з умовами угоди, пацієнт може користуватися концентратором протягом того часу, поки його стан не поліпшиться. Втім, його необхідно повернути, коли рівень сатурації впродовж доби без кисневої підтримки тримається на рівні 94.

Повернути концентратор пацієнт має сам. Однак, якщо апарат не повертають добровільно - в амбулаторіях не знають, як правильно діяти. Водночас медики несуть за це майно фінансову відповідальність - ціна концентратора близько 26 тис. грн.

Що робити, якщо сімейний лікар не надає концентратор?

За словами Ірини Цегелик, якщо пацієнт звертається до сімейного лікаря, а той відмовляється з певних причин надати концентратор, потрібно звернутися до адміністрації установи.

"Не всі люди і сімейні лікарі мають інформацію щодо кисневих концентраторів. (...) Потрібно поширювати інформацію, що концентратои є в поліклініках", - каже директорка БФ "Крила надії" Наталія Ліпська.

Вона додає, що наразі єдиним шансом для тих людей, які є киснево залежними, є апарати в поліклініках.

Також Наталія Ліпсіька надала перелік закладів по Львівській області і сімейних лікарів де є конценцентратори: https://bit.ly/3aYTmov (жовтим виділено - де точно видають, ми маєм про це підтвердження, будемо вдячні за ваші фідбеки).

Чи можна отримати кисневий концентратор додому до стаціонарного лікування?

"Якщо людина тільки захворіла і сатурація падає менше 92, це є показ до госпіталізації. Але є різні випадки: пацієнт лежачий, немає домашнього догляду тощо, тоді є можливість видачі кисневого концентратору на дом", - розповідає експертка.

"Має бути обґрунтування, чому пацієнт не може їхати в лікарню. Це є деменція, хвороба Альцгеймера, лежачі пацієнти, постінсультники", - додає Наталія Ліпська.

Скільки коштує кисневий концентратор і чи можна його купити самостійно?

Вартість кисневого концентратора коливається від 26 тис. до 45 тис. грн.

"Але проблема в тому, що їх немає наразі у вільному доступі. Зараз є черга на заводах, яка існує вже 1,5 року. Тому купити концентратор не так просто", - каже Наталій Ліпська.

Експертка додала, що зараз є багато неякісної продукції, що продають в Інтернеті. Тому, якщо ви вирішили придбати такий апарат, краще проконсультуйтеся зі своїм сімейним лікарем, щоби купити те, що дійсно підійде.

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