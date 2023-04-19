Ось що станеться з вашим організмом, якщо будете їсти сир щодня

Сир багатий на поживні речовини. Це хороше джерело високоякісного білка та кальцію, а також багато інших біологічно активних сполук, таких як магній і вітамін В12. З іншого боку, сир також додає значну кількість натрію, насичених жирів і калорій до вашого щоденного раціону.

Більше кальцію у раціоні

Кальцій допомагає підтримувати здоров’я кісток, але дослідження також показують, що він допомагає запобігти різновидам раку, знизити артеріальний тиск, прееклампсії та у підтримуванні здорової ваги, згідно з оглядом, проведеним Національним інститутом здоров’я США (NIH).

Порція сиру вагою 50 г містить від 115 до 350 мг кальцію, залежно від сорту, відповідно до дієтичних рекомендацій.

Тверді сири містять найбільше кальцію через низький вміст води, що робить їх більш насиченими поживними речовинами. Ба більше, порція чеддеру (50 г) містить 305 мг кальцію, або третину того, що потрібно середньому дорослому на день.

Розлад травлення

За даними NIH, приблизно 68% населення світу страждає від певного типу мальабсорбції лактози, що виникає, коли організм не може повністю засвоїти лактозу, основний вуглевод, що міститься у молоці та молочних продуктах. Якщо у вас непереносимість лактози, сир може викликати розлад шлунка після його вживання, а також призвести до здуття живота, газів і діареї.

Доброю новиною є те, що сир містить значно менше лактози, ніж молоко та йогурт. Тверді витримані сири відомі найменшим вмістом лактози і, як правило, добре переносяться в невеликих кількостях.

Сири з найнижчим вмістом лактози, які зазвичай добре переносяться:

Пармезан,

Швейцарський,

блакитний сир,

Гауда,

Чеддер,

Брі,

Камамбер,

Едам

Сири з найбільшою кількістю лактози:

Рікотта,

вершковий сир

Фото: Sunday Mirror

Покращиться мікробіом кишечника

Ви, мабуть, знаєте, що йогурт із живими активними культурами є одним із найкращих способів запастися корисними бактеріями, які допомагають покращити ваш мікробіом, шлунково-кишковий тракт та імунну систему, але багато сортів м’яких і твердих сирів, зокрема Чеддер, Едам, Фета, Пармезан, Швейцарський, Проволон, Гауда таГрюйер забезпечать організм пробіотиками. Пробіотики містяться переважно у витриманих сирах, які не пастеризовані. Деякі сировари навіть додають пробіотики в сир.

Дослідження все ще тривають, щоб краще зрозуміти кількість і життєздатність бактерій під час виробництва сиру, але на сьогоднішній день одне дослідження, опубліковане в Journal of Functional Foods, пояснює, як сир може перетравлюватися і колонізуватися в шлунково-кишковому тракті, щоб надати користь здоров’ю.

Також читайте Рибна запіканка з овочами та сиром: рецепт корисної вечері

Ризик серцевих захворювань знижується

Сир є значним джерелом насичених жирів. Можна подумати, що він може збільшити ризик розвитку ішемічної хвороби серця, але дослідження показують протилежне. Одне з них, опубліковане в журналі Lancet, яке включало 135 тис учасників у 21 країні, не виявило кореляції між споживанням молочних продуктів, зокрема, сиру, і ризиком серцевих захворювань. Фактично, дослідження показало, що ті, хто повідомили, що їдять більше порції повножирної або знежиреної молочної їжі на день, мали менший ризик серцевих захворювань, інфаркту або смерті від серцевих захворювань.

Інше дослідження, опубліковане в European Journal of Nutrition, зібрало дані 15 великих популяційних досліджень із загалом понад 200 тис людей. Їх результати також показали зворотний зв’язок між споживанням сиру та серцево-судинними захворюваннями. Ті, хто часто їв сир, мали до 18% менше шансів на розвиток серцево-судинних захворювань, до 14% менше ймовірність розвитку ішемічної хвороби серця та до 10% менше ймовірність інсульту порівняно з тими, хто не споживав сир або споживав мало сиру. Автори припускають, що 50 г сиру на день може бути оптимальним для здоров’я серця.

Також читайте Картопляна запіканка з сосисками та сиром у духовці: дуже швидкий рецепт

Допоможе м’язам відновитися після тренування

Спортсмени часто покладаються на білкові добавки, що сприяє відновленню м’язів і забезпечує збільшення сили і витривалості. Молоко — це високоякісний білок, що містить усі дев'ять незамінних амінокислот.

Дослідження підтверджують, що сироватковий і казеїновий білки в молоці можуть покращити відновлення після фізичних вправ і стимулювати синтез м’язового білка. Сир в основному складається з казеїну, повільно засвоюваного білка, який також сприяє синтезу білка після тренування. Сироватковий білок — це швидкодіючий білок, який зазвичай споживають відразу після виснажливих фізичних вправ, тоді як казеїн зазвичай рекомендують приймати перед сном.

Нещодавнє дослідження, опубліковане в Journal of Nutrition, показало, що 20 здорових спортсменів-чоловіків повідомили, що 30 грамів білка з сиру покращують синтез м’язового білка, так само, як і 30 г білка з молока. Якщо ви активні і хочете допомогти своїм м’язам відновитися після виснажливих тренувань, насолоджуйтесь двома унціями сиру або півсклянки сиру як частину перекусу перед сном.

Сир може бути здоровим доповненням до збалансованого режиму харчування, але важливо пам’ятати про розмір порції, оскільки містить багато калорій, солі та насичених жирів. Обов’язково поєднуйте сир з іншими здоровими продуктами та інгредієнтами, такими як цільні зерна, сухофрукти, овочі та зелень.

Також нагадаємо, що сьогодні в багатьох супермаркетах можна придбати салатний мікс. Чи потрібно мити запаковану зелень — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Читайте також: