Ось які вісім продуктів їдять в Японії для довголіття: дієтологиня поділилася секретом

Японія — одна з небагатьох країн світу, яка може похвалитися великою кількістю довгожителів. І тому не дивно, що людей зі всього світу цікавить, що японці роблять, щоб подовжити своє життя.

Дієтологиня Мічіко Томіока розповіла CNBC про вісім продуктів, які їсть вона сама і які є популярними в Японії, що подовжують життя. Переїхавши жити до США, жінка була шокована кількістю рафінованої їжі. І, якщо довкола більшість людей саме так і харчуються, то протистояти загальній хвилі досить важко. Тому на своїй кухні вона завела свої правила, які привезла з дому.

Мічіко Томіока народилася і зростала в Нарі, яка сповнена красою природи і стародавніми традиціями, що передаються від покоління до покоління. Коли жінка стала дієтологинею, то вирішила поширити японські звички в харчуванні. Обов'язково додайте до свого раціону вісім продуктів, які назвала фахівчиня, щоб жити довше.

Ферментовані продукти

В Японії їх надзвичайно багато. Тут можна придбати і ферментовану соєву місо пасту, і овочі нукадзуке, що маринуються в рисових висівках, і "квашені" боби натто. Їдять цю всю їжу щодня, адже вона є біодоступною і високозасвоюванною. Звичайно, в Україні знайти такі продукти буде складно, але ви можете замінити їх на традиційно українську ферментовану їжу: квашена капуста, кефір, йогурт, сир чи хліб на заквасці.

Чай матча

Це дуже популярний серед японців зелений чай, який містить чимало корисних речовин, зокрема, вітамін С, вітаміни групи В, білок та клітковину. Головне, чим він відрізняється, це наявність протизапальних поліфенолів. Це сполуки з високим вмістом антиоксидантів, що захищають організм від вільних радикалів, а клітини від пошкодження.

Соєві боби

Їх можна назвати основою сучасної японської кухні. Адже вони є доступним і смачним щоденним продуктом. Краще обирати боби з мінімальним ступенем оброблення. На кухні самої дієтологині часто можна зустріти боби едамаме, несолодке соєве молоко тощо. В соєвих бобах багато калію, вітамінів групи В, поліфенолів (зокрема, ізофлавону).

Морські водорості

Серед японців особливо популярними є морські водорості кайсо, які додають до різних страв. З кожним прийманням їжі японці обов'язково з'їдають невелику кількість морських водоростей. Це низькокалорійний продукт, який містить багато клітковини, а тому корисний для травлення.

Сезам

Чорний та білий сезам багатий на мікроелементи і жири. А тому для японців він є справжнім суперфудом. Смажене насіння часто використовують як добавку, його застосовують під час приготування пасти тахіні, на його основі роблять навіть десерти.

Тофу

Завдяки сиру тофу організм насичується легкодоступним білком, але основна його перевага в тому, що він не містить холестерину. А ще тофу можна назвати дуже універсальним, адже з нього можна приготувати багато різних страв. Все тому, що тофу має нейтральний смак і легко трансформується.

Імбир

Кореневий овоч, який можна назвати "королем" японської кухні. Він підвищує імунітет, покращує метаболізм та пригнічує шкідливу мікрофлору. Імбир можна додавати до чаю чи різних страв. Більше того, імбир особливо корисний в міжсезоння, адже допомагає боротися з вірусними інфекціями.

Гриби шиітаке

Вони є потужним протираковим продуктом. В багатьох японських стравах можна знайти саме гриби шиітаке. Вони містять велику кількість білку, а ще вітаміни В і D. Також тут наявні полісахариди, які допомагають побороти різні запалення.

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