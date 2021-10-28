Основні наслідки прийому добавок вітаміну С після 30 років

Більшість із нас, ймовірно, приймають вітамін С лише тоді, коли нездужають. Сезон грипу не за горами, тому дізнаймося більше про аскорбінку.
Деякі люди не розуміють, що з віком добавки вітаміну С стають ще важливішими і виконують більшу функцію, ніж просто допомагають боротися з застудою.
Вітамін С допомагає покращити імунітет і сприяє утворенню необхідного колагену.
Дізнайтеся більше про те, як прийом вітаміну С може вплинути на вас після 30 років.
Діє як антиоксидант
Люди старше 30 років дійсно отримують користь від прийому добавок вітаміну С через їх антиоксидантну дію.
Вітамін С підтримує вашу імунну систему міцною та допомагає захистити клітини від вільних радикалів, які є шкідливими молекулами, що можуть завдати шкоди вашому організму з часом.
Вільні радикали не тільки завдають шкоди клітинам вашого тіла, але й заважають боротися з вільними радикалами з віком.
Допоможе зменшити зморшки
Вітамін С є чудовою добавкою для покращення утворення колагену з віком.
З выком природне вироблення колагену зменшується, тому споживання достатньої кількості вітаміну С допоможе. Деякі дослідження показують, що споживання вітаміну С пов’язане з меншою ймовірністю появи зморшок та сухості шкіри.
Захистить ваші очі
Незважаючи на те, що на цю тему все ще потрібно провести більше експериментів, зростає кількість досліджень щодо зв’язку між вітаміном С і захистом від вікових захворювань очей, таких як катаракта та дегенерація жовтої плями.
Гарвардська школа громадського здоров’я стверджує, що ці висновки є багатообіцяючими, хоча дослідження на людях щодо добавок вітаміну С та профілактики катаракти ще не проводилися.
Як отримати достатньо вітаміну С
Отже, тепер, коли ви знаєте переваги прийому вітаміну С після 30 років, розповымо, як його приймати.
Рекомендована дієтична норма вітаміну С становить близько 90 міліграмів для дорослих чоловіків і 75 міліграмів для дорослих жінок.
Також рекомендується не перевищувати 2000 міліграмів вітаміну С на день, особливо якщо ви не хочете мати розлад шлунка або проблеми з травленням.
Більшість добавок вітаміну С становить від 500 до 1000 міліграмів на капсулу. Поговоріть зі своїм лікарем, перш ніж перевищити цю кількість.
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