Особиста гігієна хлопчиків-підлітків: як правильно її дотримуватися і привчати дитину до чистоти

Особиста гігієна хлопчиків-підлітків: як правильно її дотримуватися і привчати дитину до чистоти

Поговоримо про гігієну хлопчиків.

Як правильно дотримуватися гігієни хлопчиків? Що потрібно мити, хто це повинен робити?

Педантичність і сором'язливість відходять на другий план, коли йдеться про здоров'я.

"Регулярно нагадувати і заохочувати, а перш за все розвивати навички дотримання правил інтимної гігієни. Це впливає не тільки на здоров'я, але і на впевненість дитини в собі", — пишуть медики в МОЗ.

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Так що потрібно мити, хто це повинен робити і як? Всі відповіді на питання — далі в матеріалі.

Правила дотримання інтимної гігієни хлопчика

Від народження і до настання статевого дозрівання процедура дотримання інтимної гігієни хлопчика — це щоденне підмивання зовнішніх статевих органів.

Без необхідності більше нічого робити не потрібно. Дитину потрібно підмивати звичайною водою (температура якої приблизно дорівнює температурі тіла) без додавання будь-яких трав, настоїв або речовин.

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Кип'ятити воду також не варто. Краще підмивати дитину при зміні підгузка, а також після кожної дефекації, і перед сном.

Корисно вчити дитину правилам догляду за собою і формувати навички турботи про власну гігієну вже з дошкільного віку:

щодня приймати душ мити руки до і після туалету;

двічі на день мити водою пахову зону і статеві органи;

для інтимної гігієни слід використовувати окремий рушник і натуральну нижню білизну;

Також батькам необхідно проговорити з підлітками особливості інтимної гігієни при статевому дозріванні.

З'являється оволосіння в лобкової зоні, а також зазвичай у хлопчиків в період статевого дозрівання в 12-16 років — мимовільні сім'явиверження — полюції. Хлопчикам варто розповісти, що виверження часто трапляються під час сну. Після цього необхідно помити статеві органи і змінити нижню білизну на чисту.

Говоріть відверто з дітьми про те, що відбувається з їхнім тілом і про те, як підтримувати інтимну гігієну і охайність. Вони можуть відчувати не тільки збентеження, але й страх. Тому ваша підтримка може допомогти легко пережити складний період пубертату, сформувати звички і навички, які будуть впливати на їх подальше життя і здоров'я.

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