Ознаки інсульту: кардіолог назвав три симптоми, які з'являються за декілька днів до хвороби

Від інсульту – гострого порушення мозкового кровообігу – у всьому світі щороку страждають 15 мільйонів людей, з них 5 млн помирають, 5 млн отримують інвалідність і ще 5 млн – одужують.

Повністю відновитися після інсульту вдається, як свідчить статистика, лише 16% пацієнтів, Переважна більшість тих, хто вижив, стають інвалідами і не можуть жити повноцінним життям. Але як зазначають фахівці, якби люди знали і вчасно звертали увагу на ознаки та ранні симптоми інсульту, багато життів можна було б врятувати, а ускладненням – запобігти.

Інсульт часто дає про себе знати ще задовго до критичної ситуації. Однак люди зазвичай не помічають цих "червоних прапорців" і усвідомлюють критичну ситуацію лише тоді, коли вже людина не може говорити, коли вже відняло руку чи ногу, паралізувало частину обличчя тощо. На думку лікаря Еріка Берга, є більш ранні сигнали інсульту, які дозволяють припустити початок хвороби ще за декілька днів до критичного стану.

Ранні ознаки інсульту

"Оскільки інсульт спричиняє утворення тромбу в мозку, ви відчуєте великий тиск у цьому відділі. Він проявлятиметься як дуже сильний головний біль", – пояснює кардіолог.

– пояснює кардіолог. Ще однією ранньою ознакою інсульту, за словами доктора Берга, є нудота або блювота. Це результат обструкції певної частини мозку, яка впливає на стовбур мозку.

Це результат обструкції певної частини мозку, яка впливає на стовбур мозку. І остання ознака – постійна гикавка, що супроводжується болем у грудях.

Ці тривожні симптоми можуть проявлятися навіть за тиждень до інсульту, хоча у багатьох вони з’являються раптово. Чим швидше в такому разі людина отримає невідкладну допомогу, тим вищі у неї шанси потрапити до числа тих 16% щасливців, яким вдається повністю відновитися від інсульту. Швидше – це впродовж години. "Лікар дасть вам ліки, які можуть розчинити тромб", – пояснює доктор Берг.

Для профілактики інсульту кардіолог радить споживати достатню кількість вітаміну Е, адже дослідження Кембриджського університету показало, що дієта з високим його вмістом може знизити ризик інсульту на 17%. Крім того, треба приймати магній та уникати продуктів з високим вмістом вуглеводів.

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