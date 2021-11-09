Ознаки затяжного COVID і його наслідки: лікарі назвали 7 головних симптомів

Що робити, якщо симптоми зараження коронавірусом не припиняються? Вам не показана госпіталізація, але і самопочуття погане. Як розпізнати, що це саме коронавірус?

Лікарі все ще дізнаються, чому хтось з пацієнтів із COVID майже не відчуває симптомів - ходить на роботу, відвідує сімейні заходи, водночас заражаючи інших, хтось відчуває легке нездужання, але й воно минає через два-три дні, а хтось потрапляє у лікарню. Медики поки списують це на індивідуальний імунітет, але й цього не можуть довести на 100%.

Читайте далі, щоб дізнатися про найпоширеніші наслідки та симптоми затяжного COVID і забезпечити своє та здоров’я інших.

Ви відчуваєте сильну втому

"У вас може виникнути просто таки нищівна втома", - говорить доктор Коваррубіас-Екардт.

Водночас головний американський інфекционіст Ентоні Фаучі сказав, що затяжний COVID/Long COVID нагадує синдром хронічної втоми, чи міалгічний енцефаломієліт, який характеризується слабкістю, болем у м’язах, розладами сну, головними болями та симптомами, схожими на застуду чи грип.

Головні болі та мігрень

"Головний біль, як правило, є одним із найпоширеніших довгострокових ускладнень, які ми спостерігаємо після COVID", – розповідає спеціаліст із головного болю з клініки Клівленда доктор Емад Естемалік.

Запаморочення

Короткочасна пам'ять, втрата та сплутаність свідомості, труднощі з концентрацією.За час боротьби з COVID-19 лікарі дізналися, що ознаки та симптоми вірусної інфекції можуть сильно відрізнятися у людей. Це стосується й довгострокових наслідків. Це не обов’язково залежить від тяжкості інфекції COVID і віку пацієнта.

Захворювання легенів

"Довготривалі наслідки COVID-19 частіше спостерігаються у пацієнтів, які мали більш серйозні респіраторні проблеми. Тому люди мають інтерстиціальне захворювання легень, яке вимагає постійного лікування за допомогою пульмонології. Ми бачимо людей з міопатією або нейропатією. Їм потрібно набагато більше часу, щоб відновитися, і все ще потрібне постійне лікування", – кажуть медики.

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Проблеми зі слухом

Нещодавнє дослідження в Nature показало, що COVID може пошкодити лор-органи. Тому ви відчуваєте шум у вухах або запаморочення.

"Вірусні інфекції є частою причиною втрати слуху та вестибулярної дисфункції", – підсумовується в ньому.

"Збільшення кількості сенсорних симптомів пов’язано з COVID, включаючи нову втрату слуху, шум у вухах та/або запаморочення. Висновки показують, що клітини внутрішнього вуха людини та миші мають молекулярний механізм для проникнення SARS-CoV-2. Ми також показуємо, що SARS-CoV-2 може інфікувати конкретні типи клітин внутрішнього вуха людини. Наші результати показують, що інфекція внутрішнього вуха може лежать в основі проблем зі слухом і рівновагою, пов’язаних з COVID-19", - кажуть дослідники.

У вас може бути багато симптомів COVID

«Деякі люди одужують дуже швидко, а інші, здається, страждають від наслідків протягом досить тривалого періоду часу», – кажуть медики.

Діти також можуть довго хворіти на COVID

Окрім багатосистемного запального синдрому, у дітей виникають тривалі або залишкові симптоми та ускладнення COVID у 4-6% випадків.

Наслідки коронавірусу у дітей наступні:

респіраторні симптоми

ураження серця

аносмія та/або агевзія (зміни нюху та смаку)

порушення розвитку нервової системи

когнітивна туманність або втома

фізична втома/погана витривалість

головний біль

наслідки психічного здоров’я/поведінкового здоров’я

Що робити при тривалому COVID

Зверніться до медичного працівника, якщо ви побоюєтеся, що у вас тривалий COVID. І захистіть себе: "Стає зрозумілішим, що ми всі ще деякий час будемо жити в реальності COVID", — написав професор Тім Спектор у довгій статті про COVID на CNN.

Тож, не нехтуйте профілактикою COVID.

Зробіть щеплення.

Дотримуйтеся соціальної дистанції в людних місцях.

Мийте руки.

Носіть маску - це один із найефективніших кроків, які ви можете зробити, щоб запобігти поширенню вірусу.

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