П'ять основних продуктів, які зменшують ризик появи хвороби Альцгеймера

На думку дієтологів, з віком їжа все більше впливає на здоров'я людини в цілому та на роботу її мозку зокрема. Розповідаємо, які продукти при регулярному вживанні позитивно позначаться на розумових процесах.

Чорниця, напевно, одна з найкорисніших для мозку продуктів. Ягода, сік з чорниці допомагають поліпшити пам'ять, когнітивні функції мозку і навіть настрій. Чорниця містить велику кількість антиоксидантів та рослинних поживних речовин, що допомагають захистити мозок від ушкоджень, спричинених вільними радикалами. Крім того, чорниця вважається хорошим джерелом вітаміну С, що грає велику роль у роботі імунної системи.

Лосось — джерело омега-3 жирних кислот, які організм не може виробляти самостійно та які зміцнюють мозок. Лосось також є джерелом білка та вітаміну D, важливих для організму. Як показують дослідження, люди, які регулярно споживають рибу, рідше страждають від хвороби Альцгеймера та інших когнітивних порушень.

Горіхи та насіння так само як і лосось містять велику кількість корисних для мозку омега-3 жирних кислот. Вони багаті на антиоксиданти, вітамін Е та на такий важливий мікроелемент, як магній. Роль останнього в покращенні пам'яті також відома. Особливо дієтологи рекомендують їсти волоські горіхи, оскільки вони містять, напевно, найбільшу серед інших оріхів кількість омега-3.

Темний шоколад є також джерелом антиоксидантів та флавоноїдів, що покращують роботу мозку. Крім того, завдяки вмісту кофеїну, шоколад може покращити концентрацію. Експерти рекомендують вибирати темний шоколад із високим вмістом какао, щоб отримати від нього максимальну користь.

Авокадо містить вітамін K та фолат, поєднання яких сприяє профілактиці формування тромбів у головному мозку (а значить, захищає від інсульту), а також покращенню когнітивної функції, зокрема щодо пам’яті та концентрації. Заморський фрукт багатий на вітаміни групи B і С, які не запасаються організмом і повинні щодня надходити в нього зі споживаної їжі. Також це один із небагатьох фруктів, що містять мононенасичені жири, важливі для здоров'я мозку. Згідно з результатами одного дослідження, у людей, які люблять авокадо, вищий рівень нейротрофічного фактора головного мозку (BDNF). Це важливий білок, що покращує пам'ять та захищає мозок від вікових змін.

Щоб наш організм залишався здоровим якомога довше і щоб ми добре почували себе навіть у літньому віці потрібно вживати якнайбільше фруктів та овочів усіх кольорів, оскільки вони містять антиоксиданти та необхідні поживні речовини для підтримки когнітивних функцій мозку. Слід також регулярно отримувати достатню кількість омеги-3 жирних кислот, споживаючи таку рибу як лосось або тунець. Експерти з харчування застерігають від вживання оброблених харчових продуктів і солодких перекусів і радять частково або повністю замінити їх цілозерновими продуктами, горіхами та насінням, а також іноді невеликою кількістю темного шоколаду.

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