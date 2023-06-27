П'ять продуктів, які вкрай необхідні для здоров'я серця у будь-якому віці

Які продукти потрібно вживати для здоров'я серця
Те, що ми їмо, може допомогти нашому серцю працювати належним чином. Разом із регулярною фізичною активністю, достатньою кількістю сну, боротьбою зі стресом, правильно підібраний раціон може підтримувати здоров'я серця та всього організму в цілому.
Щоб уберегти серце, покращити його стан дієтологиня Ванесса Ріссетто радить включити в щоденний раціон такі продукти.
Які продукти потрібно регулярно вживати, щоб серце було здоровим
Різноманітні горіхи та насіння
Горіхи та насіння є повноцінним джерелом білка, містять потужну комбінацію білка, клітковини та здорових жирів, містять дев'ять незамінних амінокислот. Наприклад, фісташки на порцію містять шість грамів повноцінного білка та три грами клітковини.
Згідно з даними Національного інституту серця, легенів і крові горіхи та насіння необхідні для здоров'я серця через велику кількість мононенасичених та поліненасичених жирів.
Квасоля
Окремо дієтологиня виділяє квасолю. Цей продукт можна їсти як закуску, а можна вживати як основну їжу. Квасоля має "тонну клітковини", яка дуже корисна для контролю ваги та здоров'я кишківника. Вона допомагає знижувати рівень холестерину в крові, таким чином позитивно впливає на здоров'я серця.
Цільнозернові продукти
Вівсянка, коричневий рис та інші цільні зерна є цінним джерелом магнію, антиоксидантів та фолієвої кислоти. Фолієва кислота, також відома як вітамін B9, особливо корисна для управління метаболізмом та може відігравати важливу роль у запобіганні інсультам та серцевим захворюванням. Цільнозернові продукти можна включати до різних страв, починаючи від сніданків і закінчуючи вечерею.
Нежирне м'ясо
Для здоров'я серця корисним буде і будь-яке нежирне м'ясо, як то курка, індичка та риба. На думку Ріссетто свиняча вирізка також є нежирним м'ясом та може бути корисним додатком до вашого раціону для підтримки здоров'я серця.
Темний шоколад
Якщо можливо, обирайте темний шоколад з вмістом какао не менше 85%, оскільки він містить більше клітковини. Однак, шоколад з вмістом какао 72% також є гарним вибором і може бути більш приємним для вашого смаку. Темний шоколад містить антиоксиданти та інші корисні речовини, які можуть сприяти здоров'ю вашого серця.
Пам'ятайте, що збалансований раціон та регулярні фізичні вправи є важливими для здоров'я серця. Включення цих продуктів у вашу їжу допоможе зберегти здоров'я серця на довгі роки. Але перед тим, як змінювати свій раціон рекомендується проконсультуватися з дієтологом або лікарем.
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