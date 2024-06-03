Шість протизапальних продуктів для щоденного вживання

Хронічне запалення зазвичай приводить до найрізноманітніших захворювань, якнайменше проблем зі здоров'ям тому потребує лікування. Коригування раціону допоможе, якщо не вилікувати отримані хвороби, то хоча б сповільнити процес запалення.

На думку дієтологині Софі Жанві потрібно щоденно споживати наступні шість продуктів, як покращать травлення, стабілізують рівень цукру в крові, допоможуть скинути зайву вагу. Та це ще не все, як зазначає дієтологиня, протизапальної дієти потрібно дотримуватися тим, хто страждає на ендометріоз, екзему або акне.

Які продукти потрібно додати до раціону для боротьби з запальними процесами

Горіхи

В пергу чергу йдеться про горіхи. Не лише ті, що є джерелом клітковини, рослинних білків, мінералів та антиоксидантів, ще краще обирати саме горіхи, що містять ще Омегу-3. Горіхи позитивно впливають на серцево-судинну систему, шкіру, суглоби та когнітивні функції, сприяють виробленню цінних протизапальних речовин. Горіхи незамінні при дерматологічних проблемах, запальних захворюваннях і навіть тривозі.

Жирна риба

Для оптимальної ефективності двічі на тиждень додавайте в меню жирну рибу, як, наприклад, тунця, лосося, сардини або скумбрію. Всі вони містять іще одну форму протизапальної Омега-3.

Чорниця

Чорниця, так само як малина, порічка та ягоди загалом допомагають боротися з окислювальним стресом у клітинах, тому є справжніми антиоксидантними бомбами. Саме окислення сприяє старінню та викликає запальні реакції.

Серед ягід за антиоксидантними властивостями виділяється чорниця, завдяки тому, що вона містить особливо ефективний тип антиоксидантів — поліфеноли. Їхня здатність блокувати вироблення деяких прозапальних речовин підтверджена дослідженнями. Тому, дієтологиня рекомендує регулярно споживати смузі та компоти на основі чорниці. Плюс чорниця ще й в тому, що в неї помірний вміст цукру.

Гречка

Чому саме гречку потрібно їсти при запальних процесах? Гречка багата на антиоксиданти, рослинні білки, не містить глютену, має нижчий глікемічний індекс, ніж рис та паста. Гречка багата на клітковину, яка дозволяє "годувати" корисні бактерії мікробіоти, які виробляють протизапальні речовини.

Кефір

Кефір містить натуральні пробіотики, живі бактерії, які засівають наш мікробіом, допомагаючи йому стати багатшим та різноманітнішим. Здоровий мікробіом покращує травлення, зміцнює імунітет, забезпечує здорову шкіру і стабільне психічне здоров'я. Давно відомо з погіршенням мікробіоти, ендотоксини потрапляють у кров, що спричиняє запальну реакцію організму.

Темний шоколад з 85% какао

Софі Жанві наполягає на користі темного шоколаду за умови якщо він буде з високим вмістом какао і не дуже солодким. Як зазначає дієтологиня, саме вміст какао відповідає за корисність продукту. Какао містить один із найбагатших у рослинному світі набір антиоксидантів, мінералів, клітковини та протизапальної речовини - теоброміну. "Не панікуйте, якщо у вас акне — чотири кубики темного шоколаду з 85% вмістом какао не принесуть проблем, а навпаки допоможуть! При цьому молочний чи білий шоколад можуть сприяти запаленню через кількість цукру".

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