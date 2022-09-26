П'ять звичок, яких, на думку експертів, потрібно уникати після 50 років для збереження здоров'я

Якщо ви хочете прожити довго та не хворіти, потрібно якомога раніше змінювати деякі звички. З віком вони можуть ще більше впливати на здоров'я, до того ж негативно.
Експерти розповіли про п'ять звичок, які можуть виявитися небезпечними для вашого здоров'я після 50 років.
- Звичка не приділяти уваги здоров'ю кісток, яка може призвести до травм. З віком організм людини починає засвоювати менше кальцію, а у жінок, крім того, знижується здатність засвоювати молочні продукти. Тому замість таких продуктів, на думку дієтолога Джейсона Еволдта, краще вживати апельсиновий сік, збагачений кальцієм, листову зелень. Забезпечити достатню кількість білка допоможе і здорова рослинна дієта без м'яса, якщо ви зробите розумний вибір.
- Відмова від соціальних зв'язків. Не нехтуйте стосунками. На думку лікарів, підтримка здорових стосунків з іншими людьми – ключ до здорового старіння. "Переконайтеся, що у вас здорові стосунки з вашими близькими, вашим чоловіком, дітьми, друзями, що справді позитивно впливає на будь-які хвороби, які у вас можуть бути", – рекомендує доктор Кайл Бредфорд Джонс, сімейний лікар Університету Юти.
- Нехтування хорошим сном. Софі Сьюард та Джозіан Бруссард із Центру здорового старіння Columbine Health Systems при CSU вважають, що "сон необхідний для оптимальної пам'яті, навчання, пізнання та психічного здоров'я". А ось його нестачу вчені пов'язують із підвищеним ризиком депресії, недоумства та хвороби Альцгеймера, зниженням когнітивних функцій та автомобільних аварій.
- Малорухливий спосіб життя. Важливо не тільки не забувати про фізичну активність, а й вживати правильні продукти, пити багато води, уникати нездорової їжі та напоїв. Це допоможе запобігти серцево-судинним захворюванням, хворобі Альцгеймера, депресії тощо. "Ви почуватиметеся набагато краще, а також станете щасливішим", - вважає доктор Джонс.
- Нехтування здоров'ям мозку. Отримання потрібної кількості вітаміну В-12 має вирішальне значення для роботи мозку після 50 років. Найкращими джерелами вітаміну B-12 є яйця, молоко, нежирне м'ясо, риба та збагачені продукти, такі як крупи та злаки. "Веганам, зокрема, потрібно обирати більше збагачених продуктів, але навіть люди похилого віку, які їдять усі продукти, можуть відчувати труднощі із засвоєнням достатньої кількості вітаміну B-12".
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