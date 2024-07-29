П'ять страв, які не можна готувати у сковороді з нержавійної сталі: про це мало хто знає

Ось що не потрібно готувати у сковорідці з нержавійної сталі

Посуд з нержавійної сталі завдяки елегантному зовнішньому вигляду та міцності набув значної популярності. Однак, він не позбавлений своїх обмежень.

Спеціалісти розповіли, які п’ять страв не можна готувати в сковороді з нержавійної сталі, і чому краще вибрати для них інший тип сковороди.

Томатний соус

Продукти з високим вмістом кислоти, до яких належить томатний соус і томатний сік, з часом можуть вступати в реакцію з нержавійною сталю та спричиняти зміну кольору. Крім того, залежно від стану сковороди з нержавійної сталі, вони можуть вимивати нікель та хром.

Тому для приготування страв з томатними соусами краще використовувати нереактивний посуд, наприклад, емальовані, чавунні або антипригарні сковорідки.

Яйця

Такий продукт, як яйця, звичайно, не вступають в реакцію з нержавійкою, як томатний соус, але смажити їх в такій посудині краще не потрібно через те, що яйця мають тенденцію прилипати до поверхонь з нержавійної сталі. Особливо якщо сковорідка попередньо не розігріта належним чином і не приправлена, прилипання — не минуче.

Кращим вибором для приготування яєчні є сковорода з антипригарним покриттям або добре промаслена чавунна сковорідка.

Млинці

Як правило, під час приготування на сковороді з нержавійної сталі млинців, вони прилипають до поверхні та не перевертатися. Кращими варіантами для їх успішного смаження є пательня з антипригарним покриттям або чавунна сковорода.

Риба

Попри те, що в принципі рибу можна готувати на сковороді з нержавійної сталі, але краще цього не робити — делікатне філе може прилипнути до поверхні та розвалитися під час перевертання. Так само як яйця, млинці, рибу найкраще готувати на антипригарній або добре витриманій чавунній сковороді, а не на сковороді з нержавійної сталі.

Стейк

Попри те, що пательня з нержавійної сталі може витримати відносно високу температуру, для смаження на великому вогні краще використовувати спеціальну пательню-гриль або антипригарний посуд з товстими стінками.В такому випадку можна отримати обвуглений, карамелізований смак і хрустку скоринку, помітну на грилі.

Для смаження стейка на грилі не потрібен додатковий жир, щоб уникнути прилипання. Нарешті, приготування стейка на грилі залишає набагато менше слідів, ніж стейк, приготований на пательні з нержавійної сталі.

Крім прилипання, потрібно не забувати і про потенційну шкоду, яку може нести дешевий посуд з нержавійки.

Головні небезпеки сковорідок та каструль з нержавійної сталі:

Не підходять для овочевих або гострих страв, які можуть вступити у реакції з металом, у результаті чого утворюються шкідливі солі нікелю. Нікель - сильний алерген із канцерогенними властивостями. На упакуванні має бути напис "без нікелю" або nikelfree, такі каструлі дорожчі, але безпечніші.

Недорогий посуд з нержавійки нерідко роблять із низькосортних видів сталі, які містять домішки міді та хрому. Під час варіння вони можуть перейти в продукти і в підсумку накопичуватися в організмі.

Каструлі з нержавійки з антипригарним покриттям є відносно безпечними. Але зберігати їжу в них не варто, особливо супи, кислі соуси та піджарки.

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