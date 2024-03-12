Пʼять суперпродуктів, які допоможуть зменшити стрес і впоратися з тривожністю

Певні мінерали, вітаміни та антиоксиданти допомагають полегшити симптоми тривожності.
Те, що ви їсте і п'єте, може допомогти зняти стрес і тривожність. Різні антиоксиданти, мінерали та вітаміни можуть допомогти полегшити симптоми тривожності. Можливо, вам варто уникати або обмежити продукти та напої, які можуть посилити стрес і тривожність, наприклад, з високим вмістом цукру та жирів.
ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу Health, аби дізнатися, які пʼять продуктів допоможуть вам зняти ці неприємні симптоми.
Авокадо
Регулярне вживання авокадо може допомогти впоратися з тривожністю завдяки вмісту в ньому вітамінів групи В. Дослідження пов'язують продукти, багаті на вітаміни групи В, зі зменшенням симптомів і зниженням почуття тривожності.
Один авокадо середнього розміру містить кілька вітамінів групи В, зокрема:
- фолат (B9)
- ніацин (B3)
- пантотенова кислота (B5)
- рибофлавін (B2)
- вітамін B6.
Яйця
Симптоми тривожності залежать від гормонів, таких як серотонін і дофамін, у вашій центральній нервовій системі. Яєчні жовтки містять вітамін D, який може допомогти у функціонуванні нервової системи. Деякі дані свідчать про те, що підвищений рівень вітаміну D зменшує симптоми тривожності і депресії та поліпшує настрій.
Горіхи і насіння
Дослідження пов'язують дефіцит цинку з тривожністю. Порція сирих горіхів кеш'ю містить 1,6 міліграма цинку, що становить приблизно 14-20% від рекомендованої кількості цинку для дорослих.
Деякі дані свідчать про те, що магній також допомагає поліпшити настрій і симптоми тривожності. Насіння чіа і гарбузове насіння є чудовими джерелами магнію.
Апельсини
Один апельсин середнього розміру забезпечує більше половини рекомендованої дієтичної норми вітаміну С, антиоксиданту. Дослідження показали, що вітамін С відіграє важливу роль у реакції організму на стрес і покращує настрій.
Лосось
Стрес може підвищити рівень гормонів тривоги, таких як адреналін і кортизол. Лосось містить омега-3 жирні кислоти, які допомагають знизити рівень цих гормонів. Наприклад, дослідження показали, що омега-3 знижують рівень кортизолу на 33%.
Продукти та напої, яких слід уникати
Деякі продукти та напої можуть підвищити вашу тривожність та її симптоми. Щоб цього не сталося, обмежте споживання:
- штучних підсолоджувачів
- кофеїну
- продуктів з високим вмістом жиру
- продуктів з високим вмістом цукру
- рафінованих вуглеводів
- газованих напоїв.
Нагадаємо, раніше ми писали, які продукти допомагають від депресії і які її провокують.
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