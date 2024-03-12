Пʼять суперпродуктів, які допоможуть зменшити стрес і впоратися з тривожністю

Те, що ви їсте і п'єте, може допомогти зняти стрес і тривожність. Різні антиоксиданти, мінерали та вітаміни можуть допомогти полегшити симптоми тривожності. Можливо, вам варто уникати або обмежити продукти та напої, які можуть посилити стрес і тривожність, наприклад, з високим вмістом цукру та жирів.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу Health, аби дізнатися, які пʼять продуктів допоможуть вам зняти ці неприємні симптоми.

Авокадо

Авокадо — джерело вітамінів групи B, які повʼязують зі зменшенням симптомів тривожності / Фото: Pexels

Регулярне вживання авокадо може допомогти впоратися з тривожністю завдяки вмісту в ньому вітамінів групи В. Дослідження пов'язують продукти, багаті на вітаміни групи В, зі зменшенням симптомів і зниженням почуття тривожності.

Один авокадо середнього розміру містить кілька вітамінів групи В, зокрема:

фолат (B9)

ніацин (B3)

пантотенова кислота (B5)

рибофлавін (B2)

вітамін B6.

Яйця

Яєчні жовтки містять вітамін D, який може допомогти у функціонуванні нервової системи.

Симптоми тривожності залежать від гормонів, таких як серотонін і дофамін, у вашій центральній нервовій системі. Яєчні жовтки містять вітамін D, який може допомогти у функціонуванні нервової системи. Деякі дані свідчать про те, що підвищений рівень вітаміну D зменшує симптоми тривожності і депресії та поліпшує настрій.

Горіхи і насіння

В горіхах багато цинку, а в насінні — магнію. / Фото: Pexels

Дослідження пов'язують дефіцит цинку з тривожністю. Порція сирих горіхів кеш'ю містить 1,6 міліграма цинку, що становить приблизно 14-20% від рекомендованої кількості цинку для дорослих.

Деякі дані свідчать про те, що магній також допомагає поліпшити настрій і симптоми тривожності. Насіння чіа і гарбузове насіння є чудовими джерелами магнію.

Апельсини

Апельсини — чудове джерело вітаміну C, який відіграє важливу роль у реакції організму на стрес. / Фото: Pexels

Один апельсин середнього розміру забезпечує більше половини рекомендованої дієтичної норми вітаміну С, антиоксиданту. Дослідження показали, що вітамін С відіграє важливу роль у реакції організму на стрес і покращує настрій.

Лосось

Омега-3, що міститься в лососі, знижує рівень кортизолу на 33%. / Фото: pixabay.com

Стрес може підвищити рівень гормонів тривоги, таких як адреналін і кортизол. Лосось містить омега-3 жирні кислоти, які допомагають знизити рівень цих гормонів. Наприклад, дослідження показали, що омега-3 знижують рівень кортизолу на 33%.

Продукти та напої, яких слід уникати

Деякі продукти та напої можуть підвищити вашу тривожність та її симптоми. Щоб цього не сталося, обмежте споживання:

штучних підсолоджувачів

кофеїну

продуктів з високим вмістом жиру

продуктів з високим вмістом цукру

рафінованих вуглеводів

газованих напоїв.

Нагадаємо, раніше ми писали, які продукти допомагають від депресії і які її провокують.

Читайте провідні новини дня: