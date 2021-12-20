Пацієнт стає донором самому собі: лікарі досягли повної ремісії при невиліковній формі раку

Пацієнт стає донором самому собі: лікарі досягли повної ремісії при невиліковній формі раку

Медики представили інноваційний метод лікування деяких типів раку крові.

Іспанські лікарі досягли повної ремісії у пацієнтів з невиліковною формою онкології - множинної мієломи, другого за поширеністю раку крові, за допомогою експериментальної терапії.

Вчені з клініки IDIBAPS в Барселоні розробили перший у Європі спосіб терапії CAR-T-клітинами для пацієнтів з множинною мієломою, резистентною до інших способів лікування, таких як хіміотерапія або пересадка кісткового мозку.

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Клінічні дослідження в п'яти іспанських лікарнях показали хороші результати: лікарі відзначили покращення у всіх 30 пацієнтів, які пройшли курс терапії, у 75% з них хвороба перестала прогресувати, а у 60% вдалося досягти повної ремісії протягом року. При цьому серйозних побічних ефектів не було.

Терапія CAR-T-клітинами – це інноваційний метод лікування деяких типів раку крові, заснований на використанні власних T-клітин пацієнта – їх генетично програмують на знищення пухлинних клітин.

Тобто, пацієнт стає донором самому собі.

Незважаючи на те, що показники виживання та протоколи лікування онкологічних захворювань значно покращилися, рак, як і раніше, вселяє страх, особливо ті його види, які, незважаючи на наукові досягнення, залишаються надзвичайно поширеними та смертельними.

Медики дедалі більше говорять, що статистику смертності від раку можна змінити. Скринінг допоможе виявляти захворювання на ранніх стадіях, коли воно добре піддається лікуванню, а профілактика – знизити ризики.