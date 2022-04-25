Пацієнти з туберкульозом: як отримати комплекс медичних та соціальних послуг

Пацієнти з туберкульозом: як отримати комплекс медичних та соціальних послуг

Діє мобільний застосунок від неурядових громадських організацій.

В Україні для зручності отримання пацієнтами з туберкульозом інформації про захворювання і доступний комплекс медичних та соціальних послуг є кілька корисних ресурсів.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.

Окрім офіційних сайтів державних установ, таких як Міністерство охорони здоров'я України, Центр громадського здоров'я, їхніх соціальних мереж, телеграм-каналу про туберкульоз, діє також мобільний застосунок від неурядових громадських організацій Stop TB Partnership і TBpeopleUkraine – OneImpact.

Він містить важливу інформацію про туберкульоз, а також надає можливість людям, які хворіють або перехворіли на туберкульоз, повідомити про бар’єри, що виникають на шляху лікування. В тому числі завдяки опитуванням.

В пацієнтській організації TBpeopleUkraine наголошують на тому, що отримання зворотного зв'язку від користувачів застосунку сприятиме об'єднанню зусиль усіх дотичних сторін до протидії туберкульозу.

Нагадаємо, в Україні навіть під час дії воєнного стану продовжують надавати всю необхідну допомогу людям з ВІЛ-інфекцією. Якщо ви її потребуєте, варто звернутися за цим посиланням. Для тих громадян України, які виїхали за кордон, також доступна допомога. Її можна знайти тут.

Читайте також: