Колготки, які шкодять більше за мороз: чого остерігатися

Лікарі пояснюють, які колготки можуть спровокувати цистит, молочницю і варикоз.

Панчохи, які шкідливо носити взимку

Колготки, які шкідливо носити взимку / © Pixabay

Багато жінок важко уявляють зиму без колготок — чи то в офісі, чи на прогулянці вулицею або під час вечірнього виходу. Але, як з’ясувалося, цей звичний елемент гардероба може серйозно вплинути на здоров’я.

Лікарі попереджають: неправильний вибір колготок може стати причиною інфекцій, запалень і проблем із судинами.

Колготки здаються нешкідливими, але в разі невдалого вибору вони дійсно можуть стати джерелом проблем. Синтетика та щільне облягання порушують повітрообмін, підвищують вологість і температуру, створюючи ідеальні умови для бактерій та грибків.

За словами спеціалістів, щільні синтетичні колготки з капрону, нейлону чи поліаміду погано пропускають повітря, і шкіра припиняє “дихати”. Наслідок — подразнення, свербіж, запалення, а у жінок, схильних до кандидозу, може загострюватися молочниця.

Окремо лікарі застерігають щодо переохолодження, адже в мороз тонкі колготки не захищають ноги та органи малого тазу. Це прямий шлях до циститу та запалення яєчників.

Проблеми можуть виникнути і з судинами: тугі колготки зі щільною резинкою порушують кровообіг, провокують набряки та сприяють розвитку варикозу.

Як обрати безпечні колготки

Звертайте увагу на склад: найкращі — з бавовною, мікромодалом, шерстю або бамбуком.

Якщо колготки повністю синтетичні, шукайте бавовняну вставку в області паху.

Уникайте тугих поясів і грубих швів — вони заважають нормальному кровообігу.

