Паралізовані чоловіки змогли ходити та плавати завдяки електростимуляції спинного мозку

Швейцарські нейрохірурги імплантували у спинний мозок трьох паралізованих пацієнтів електроди.

Нейрохірурги імплантували в спинний мозок трьох паралізованих пацієнтів електроди, які дистанційно контролювала комп'ютерна програма, що імітує їхню природну активність.

Дослідження про цей експеримент опублікували в Nature Medicine.

Електростимуляція, що керується комп'ютером, дозволила чоловікам ходити, займатися веслуванням, плаванням і їздити на велосипеді, хоча спонтанної активності без стимуляції їм повернути не вдалося.

Rowald та ін./Nature Medicine, 2022

При епідуральній стимуляції спинного мозку у простір між хребтом та спинним мозком помістили електроди.

Вони активували нервові волокна. Цю технологію застосовували для лікування та реабілітації пацієнтів із травмами спинного мозку вже багато років, і за цей час неврологи досягли значних успіхів.

У 2017 році ми розповідали про те, як епідуральна електростимуляція у поєднанні з руховою терапією дозволила пацієнтові з повністю паралізованими нижніми кінцівками наново навчитися стояти і ходити, причому після курсу лікування він зміг рухатися вже без стимуляції. Потім успіх частково повторили в Клініці Майо: паралізований чоловік за допомогою епідуральної електростимуляції зміг знову ходити, щоправда, якщо стимуляцію не проводили, пацієнт сам рухатися не міг.

Нейрохірурги Грегуар Куртін та Жоселін Блох із Швейцарського федерального технологічного інституту в Лозанні з колегами з Німеччини, США та Франції удосконалили методику електростимуляції та запропонували лікування трьом чоловікам із паралічем ніг.

Медики за допомогою комп'ютерної модуляції обчислили оптимальне розташування електродів над спинним мозком, при якому активуватимуть різні групи м'язів, задіяні при ходьбі. Потім дослідники розробили комп'ютерну програму, яка посилаючи до імплантатів сигнали, імітує природну активність моторних нейронів. Керувати імплантатами можна дистанційно, що дає пацієнтам свободу переміщень.

Того ж дня, коли пацієнтам активували імплантати, вони змогли зробити перші кроки. Вчені створили кілька програм, які контролюють різні види фізичної активності. Таким чином, пацієнти змогли не тільки ходити, але й їздити на триколісному велосипеді, займатися веслуванням, а також плавати. Для того, щоб заново освоїти ці заняття, пацієнти спочатку займалися на тренажерах, а потім змогли продовжити тренування на справжньому спортивному інвентарі. Через п'ять місяців регулярних занять їм вдалося наново наростити м'язи, які атрофувалися за час хвороби.

Rowald та ін./Nature Medicine, 2022

Незважаючи на те, що чоловікам вдалося повернути собі значний обсяг рухів, вони не демонстрували спонтанної активності без електростимуляції. Двоє учасників змогли самостійно модулювати рухи ноги, що лікарі вважали активністю нервових волокон спинного мозку, що збереглися.

Інший перспективний метод лікування травм спинного мозку – введення в нього стовбурових клітин-попередників нейронів. Поки лікарі у клінічних випробуваннях лише довели безпеку цього методу, у майбутньому медикам належить оцінити ефективність процедури.