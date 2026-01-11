Вага повертається / © Credits

Популярні препарати для схуднення можуть бути ефективними та показувати результати пацієнтам.

Проте нове дослідження, опубліковане в British Medical Journal, розкриває тривожну тенденцію: після припинення ін’єкцій кілограми повертаються зі швидкістю, що в чотири рази перевищує результати звичайних дієт.

Феномен «голодного перемикача»

Науковці Оксфордського університету з’ясували, що після завершення курсу уколів люди набирають у середньому 0,8 кг щомісяця. За такого темпу пацієнт повертається до своєї початкової ваги всього за півтора року.

Для порівняння, ті, хто худне за допомогою традиційних дієт і спорту, зазвичай набирають лише 0,1 кг на місяць після виходу з режиму обмежень.

Експерт із харчування Адам Коллінз (Університет Суррея) пояснює, чому це відбувається, біологічними змінами в організмі.

За його словами, препарати імітують гормон GLP-1, який регулює відчуття ситості.

Коли штучний гормон надходить у великих дозах, організм перестає виробляти власний GLP-1 або втрачає чутливість до нього.

Щойно ін’єкції припиняються, апетит стає неконтрольованим. Пацієнти описують це як «миттєве ввімкнення голоду».

«Це було так, ніби в моїй свідомості щось клацнуло: „Їж усе, ти на це заслужила“, — описує свій досвід одна з пацієнток після відмови від ліків.

Хто в зоні ризику

Згідно з даними медиків, 2025 року, попит на препарати GLP-1 (в дослідженні йдеться про Wegovy та Mounjaro) став масовим. Тільки у Великій Британії їх спробували або планують спробувати понад 3,3 млн людей.

Також за статистикою, жінки використовують «уколи для схуднення» вдвічі частіше за чоловіків. А найбільш активною аудиторією є люди віком від 40 до 50 років.

Поради медиків для тих, хто планує лікування

Не розраховуйте лише на укол. Без зміни харчових звичок та фізичної активності рецидив неминучий.

Медичний нагляд обов’язковий! Різка відмова від препарату — це шок для метаболізму.

Національна служба охорони здоров’я Британії (NHS) нагадує, що ці препарати створені для людей із медичними проблемами (ожиріння, загроза серцю), а не для косметичного схуднення на кілька кілограмів.

Ця стаття надається виключно в інформаційних та освітніх цілях і не становить медичну пораду, діагноз чи план лікування. Будь-яка інформація, наведена тут, не замінює професійну медичну консультацію лікаря чи кваліфікованого медичного фахівця. Перед застосуванням будь-яких рекомендацій, методів чи змін у режимі харчування/лікування обов'язково зверніться до вашого лікаря.

