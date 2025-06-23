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Педіатриня назвала суперфуд, який надзвичайно корисний для вагітних: додайте до свого щоденного раціону
Фініки містять надзвичайно велику кількість вітамінів, а тому їх корисно вживати під час вагітності. Лікарка розповіла, як цей сухофрукт може стимулювати пологи і скільки їх на день можна їсти майбутнім мамам.
Про це в своєму Instagram розповіла педіатриня Дарія Власенко.
Фініки: користь для вагітних
Вживаючи фініки, вагітні можуть в більш корисний спосіб задовільнити свою тягу до солодощів. Вони є чудовим джерелом фруктози і додають нашому організму чимало енергії. Також фініки містять багато клітковини, яка необхідна для правильної роботи травної системи. Під час вагітності вони допомагають зменшити умовірність утворення закрепів.
Всього 4 фініки містять приблизно 6,7 г харчових волокон, а це 25% від рекомендованої добової норми (20-35 г).
У фініках також міститься багато фолієвої кислоти, яка необхідна вагітним, щоб зменшити ймовірність вроджених дефектів. Є також калій і вітамін К.
Педіатриня стверджує, що завдяки залізовмісним продуктам в раціоні можна підвищити рівень енергії природним чином та боротися з залізодефіцитною анемією.
Вітамін К необхідний майбутній дитині, адже завдяки йому будується міцний скелет, покращується робота м’язів і нервів. Фініки допомагають розслабити кровоносні судини, знижуючи артеріальний тиск.
Цей сухофрукт є продуктом з низьким глікемічним індексом, тобто він повільніше засвоюється і не призводить до різкого підвищення рівня цукру в крові.
А завдяки магнію фініки допомагають за м’язових спазмів, безсонних ночей, які часто виникають під час вагітності.
Як вживати фініки під час вагітності
Фініки є абсолютно безпечним продуктом для вагітних. Проте вони містять багато калорій та вуглеводів, а тому краще обмежитися вживанням не більше 6 плодів на день.
Педіатриня вказує, що найбільш важливою здатністю фініків для вагітних є те, що вони покращують пологову діяльність, сприяючи природній стимуляції пологів.
Як приклад, лікарка навела результати дослідження 2011 року, під час якого 69 жінок їли по 6 фініків щодня протягом 4 тижнів до можливих пологів. 45 інших жінок не споживали фініки. Виявилося, що у першої групи жінок період пологів був меншим, а середнє розширення шийки матки більшим. У 96% жінок з першої групи також почалися спонтанні природні пологи.
Ця стаття має виключно інформаційний характер і не є підставою для встановлення діагнозу чи призначення медичного лікування. За потреби обов’язково зверніться до кваліфікованого фахівця.