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ТСН у соціальних мережах

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Педіатриня назвала суперфуд, який надзвичайно корисний для вагітних: додайте до свого щоденного раціону

Фініки містять надзвичайно велику кількість вітамінів, а тому їх корисно вживати під час вагітності. Лікарка розповіла, як цей сухофрукт може стимулювати пологи і скільки їх на день можна їсти майбутнім мамам.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що слід їсти вагітним щодня

Що слід їсти вагітним щодня / © Pixabay

Про це в своєму Instagram розповіла педіатриня Дарія Власенко.

Фініки: користь для вагітних

Вживаючи фініки, вагітні можуть в більш корисний спосіб задовільнити свою тягу до солодощів. Вони є чудовим джерелом фруктози і додають нашому організму чимало енергії. Також фініки містять багато клітковини, яка необхідна для правильної роботи травної системи. Під час вагітності вони допомагають зменшити умовірність утворення закрепів.

Всього 4 фініки містять приблизно 6,7 г харчових волокон, а це 25% від рекомендованої добової норми (20-35 г).

У фініках також міститься багато фолієвої кислоти, яка необхідна вагітним, щоб зменшити ймовірність вроджених дефектів. Є також калій і вітамін К.

Педіатриня стверджує, що завдяки залізовмісним продуктам в раціоні можна підвищити рівень енергії природним чином та боротися з залізодефіцитною анемією.

Вітамін К необхідний майбутній дитині, адже завдяки йому будується міцний скелет, покращується робота м’язів і нервів. Фініки допомагають розслабити кровоносні судини, знижуючи артеріальний тиск.

Цей сухофрукт є продуктом з низьким глікемічним індексом, тобто він повільніше засвоюється і не призводить до різкого підвищення рівня цукру в крові.

А завдяки магнію фініки допомагають за м’язових спазмів, безсонних ночей, які часто виникають під час вагітності.

Як вживати фініки під час вагітності

Фініки є абсолютно безпечним продуктом для вагітних. Проте вони містять багато калорій та вуглеводів, а тому краще обмежитися вживанням не більше 6 плодів на день.

Педіатриня вказує, що найбільш важливою здатністю фініків для вагітних є те, що вони покращують пологову діяльність, сприяючи природній стимуляції пологів.

Як приклад, лікарка навела результати дослідження 2011 року, під час якого 69 жінок їли по 6 фініків щодня протягом 4 тижнів до можливих пологів. 45 інших жінок не споживали фініки. Виявилося, що у першої групи жінок період пологів був меншим, а середнє розширення шийки матки більшим. У 96% жінок з першої групи також почалися спонтанні природні пологи.

Ця стаття має виключно інформаційний характер і не є підставою для встановлення діагнозу чи призначення медичного лікування. За потреби обов’язково зверніться до кваліфікованого фахівця.

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Дата публікації
Кількість переглядів
317
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