Перепелині яйця — чим корисні, скільки калорій містять і чим кращі за курячі

Перепелині яйця — це один із тих продуктів, які зовні здаються незначними, але за поживною цінністю впевнено конкурують із «великими» аналогами. Малий розмір тут оманливий: у кожному яйці зосереджено концентрат білка, вітамінів і мікроелементів за невисокої калорійності.

Тетяна Мележик
В чому користь перепелиних яєць

Саме тому, пише Євген Клопотенко на своєму сайті, перепелині яйця дедалі частіше включають до раціону здорового харчування, дієтичних меню та систем збалансованого вибору продуктів.

Перепелині яйця: в чому їхня користь для організму

Повноцінний білок і відновлення організму

Перепелині яйця містять повноцінний білок із повним набором незамінних амінокислот. Це означає, що організм отримує «готовий будівельний матеріал» для:

  • відновлення м’язів і тканин;

  • зміцнення кісткової системи;

  • синтезу гормонів і ферментів;

  • підтримки енергетичного балансу.

Такий білок легко засвоюється, тому продукт часто рекомендують у харчуванні за умови підвищених фізичних навантажень або в період відновлення.

Корисні жири для серця і судин

Жирова складова перепелиних яєць переважно представлена ненасиченими жирними кислотами. Вони:

  • підтримують нормальний рівень холестерину;

  • сприяють здоров’ю серцево-судинної системи;

  • допомагають знижувати негативний вплив «поганих» жирів у раціоні.

Антиоксидантний захист і імунітет

Перепелині яйця містять вітамін A — один із ключових антиоксидантів, який:

  • допомагає боротися з оксидативним стресом;

  • підтримує імунну систему;

  • важливий для зору;

  • позитивно впливає на стан шкіри та слизових.

Можливий антиалергенний ефект

На відміну від курячих яєць, які є поширеним алергеном, перепелині містять білок омукоїд, якому приписують здатність зменшувати прояви алергічних реакцій.

Окремі дослідження (переважно на тваринах) показують потенційний позитивний вплив на запальні процеси, однак ці дані не є остаточними. Важливо: алергія на курячі яйця може зберігатися і щодо перепелиних.

Підтримка нервової системи та кровотворення

У складі перепелиних яєць є:

  • вітамін B12;

  • залізо;

  • холін.

Ці речовини необхідні для:

  • нормальної роботи нервової системи;

  • утворення еритроцитів;

  • передавання нервових імпульсів і роботи м’язів.

Калорійність і склад перепелиних яєць

Одне перепелине яйце важить близько 9 г і дає приблизно 14 ккал (після варіння).

Харчовий склад одного яйця:

  • білки — 1 г;

  • жири — 1 г;

  • вуглеводи — 0 г;

  • кальцій — 5,76 г;

  • фосфор — 20 мг;

  • калій — 12 мг;

  • холін — 23,7 мг.

Також продукт містить вітаміни A, B2, B12, пантотенову кислоту та селен.

Чи безпечні сирі перепелині яйця

Попри поширений міф сирі перепелині яйця не є повністю безпечними. Основні ризики:

  • можливе зараження сальмонельозом;

  • гірше засвоєння білка;

  • відсутність гарантії мікробіологічної чистоти навіть після миття шкаралупи.

Лікарі особливо не рекомендують сирі яйця:

  • вагітним;

  • дітям;

  • людям зі зниженим імунітетом.

Термічне оброблення повністю усуває ризики та покращує засвоєння білка.

Як правильно готувати перепелині яйця

Найпопулярніший спосіб — варіння:

  • «яйце круто»: 3–4 хвилини після закипання;

  • «некруте яйце»: 2–2,5 хвилини плюс коротке настоювання в гарячій воді.

Після варіння яйця краще охолодити у холодній воді — це зупиняє процес приготування.

Перепелині яйця використовують у:

  • салатах;

  • супах;

  • закусках;

  • гарнірах;

  • як самостійну страву з соусами.

Перепелині та курячі яйця: у чому різниця

Головна відмінність — не лише у розмірі. Перепелині яйця мають:

  • більш високу концентрацію вітамінів групи B;

  • більше заліза у перерахунку на вагу;

  • вищий вміст вітаміну A.

Також їхній білок рідше викликає алергічні реакції, ніж курячий.

З практичного боку:

  • 1 куряче яйце дорівнює приблизно 4–5 перепелиних;

  • перепелині яйця готуються значно швидше.

Перепелині яйця — це концентрований поживний продукт із високою біологічною цінністю. Вони можуть підтримувати імунітет, серце, нервову систему та бути частиною дієтичного харчування, якщо вживати їх правильно та після термічного оброблення.

