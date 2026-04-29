- Дата публікації
-
- Категорія
- Корисні статті
- Кількість переглядів
- 87
- Час на прочитання
- 3 хв
Перепелині яйця — чим корисні, скільки калорій містять і чим кращі за курячі
Перепелині яйця — це один із тих продуктів, які зовні здаються незначними, але за поживною цінністю впевнено конкурують із «великими» аналогами. Малий розмір тут оманливий: у кожному яйці зосереджено концентрат білка, вітамінів і мікроелементів за невисокої калорійності.
Саме тому, пише Євген Клопотенко на своєму сайті, перепелині яйця дедалі частіше включають до раціону здорового харчування, дієтичних меню та систем збалансованого вибору продуктів.
Перепелині яйця: в чому їхня користь для організму
Повноцінний білок і відновлення організму
Перепелині яйця містять повноцінний білок із повним набором незамінних амінокислот. Це означає, що організм отримує «готовий будівельний матеріал» для:
відновлення м’язів і тканин;
зміцнення кісткової системи;
синтезу гормонів і ферментів;
підтримки енергетичного балансу.
Такий білок легко засвоюється, тому продукт часто рекомендують у харчуванні за умови підвищених фізичних навантажень або в період відновлення.
Корисні жири для серця і судин
Жирова складова перепелиних яєць переважно представлена ненасиченими жирними кислотами. Вони:
підтримують нормальний рівень холестерину;
сприяють здоров’ю серцево-судинної системи;
допомагають знижувати негативний вплив «поганих» жирів у раціоні.
Антиоксидантний захист і імунітет
Перепелині яйця містять вітамін A — один із ключових антиоксидантів, який:
допомагає боротися з оксидативним стресом;
підтримує імунну систему;
важливий для зору;
позитивно впливає на стан шкіри та слизових.
Можливий антиалергенний ефект
На відміну від курячих яєць, які є поширеним алергеном, перепелині містять білок омукоїд, якому приписують здатність зменшувати прояви алергічних реакцій.
Окремі дослідження (переважно на тваринах) показують потенційний позитивний вплив на запальні процеси, однак ці дані не є остаточними. Важливо: алергія на курячі яйця може зберігатися і щодо перепелиних.
Підтримка нервової системи та кровотворення
У складі перепелиних яєць є:
вітамін B12;
залізо;
холін.
Ці речовини необхідні для:
нормальної роботи нервової системи;
утворення еритроцитів;
передавання нервових імпульсів і роботи м’язів.
Калорійність і склад перепелиних яєць
Одне перепелине яйце важить близько 9 г і дає приблизно 14 ккал (після варіння).
Харчовий склад одного яйця:
білки — 1 г;
жири — 1 г;
вуглеводи — 0 г;
кальцій — 5,76 г;
фосфор — 20 мг;
калій — 12 мг;
холін — 23,7 мг.
Також продукт містить вітаміни A, B2, B12, пантотенову кислоту та селен.
Чи безпечні сирі перепелині яйця
Попри поширений міф сирі перепелині яйця не є повністю безпечними. Основні ризики:
можливе зараження сальмонельозом;
гірше засвоєння білка;
відсутність гарантії мікробіологічної чистоти навіть після миття шкаралупи.
Лікарі особливо не рекомендують сирі яйця:
вагітним;
дітям;
людям зі зниженим імунітетом.
Термічне оброблення повністю усуває ризики та покращує засвоєння білка.
Як правильно готувати перепелині яйця
Найпопулярніший спосіб — варіння:
«яйце круто»: 3–4 хвилини після закипання;
«некруте яйце»: 2–2,5 хвилини плюс коротке настоювання в гарячій воді.
Після варіння яйця краще охолодити у холодній воді — це зупиняє процес приготування.
Перепелині яйця використовують у:
салатах;
супах;
закусках;
гарнірах;
як самостійну страву з соусами.
Перепелині та курячі яйця: у чому різниця
Головна відмінність — не лише у розмірі. Перепелині яйця мають:
більш високу концентрацію вітамінів групи B;
більше заліза у перерахунку на вагу;
вищий вміст вітаміну A.
Також їхній білок рідше викликає алергічні реакції, ніж курячий.
З практичного боку:
1 куряче яйце дорівнює приблизно 4–5 перепелиних;
перепелині яйця готуються значно швидше.
Перепелині яйця — це концентрований поживний продукт із високою біологічною цінністю. Вони можуть підтримувати імунітет, серце, нервову систему та бути частиною дієтичного харчування, якщо вживати їх правильно та після термічного оброблення.