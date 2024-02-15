Перевірте, чи ви є в цьому переліку: кому не можна їсти булгур

Нутриціологи закликають включати до свого раціону злаки, які містять грубі харчові волокна. Наприклад, крупу булгур. Однак, вона підходить далеко не всім.

Що таке булгур? Це дроблена крупа з пропареної та висушеної пшениці, яка відрізняється золотистим кольором та приємним горіховим ароматом. Продукт давно увійшов у щоденний раціон українців, зокрема тих, хто є прихильником правильного харчування. Проте, фахівці стверджують, що булгур можна їсти не всім.

Склад та калорійність булгуру

Калорійність (сухої і відвареної крупи) — 342 / 85 ккал;

Білки — 12 / 3 г;

Жири — 1,5 / 0,2 г;

Вуглеводи — 76 / 14,1 г;

Енергетична цінність — 1530 / 355 кДж.

Крупа булгур: в чому її користь

Крупа булгур містить грубі харчові волокна, які вбирають в організмі зайву вологу, захоплюють токсини і шлаки, а потім виводять їх назовні.

Завдяки низькому глікемічному індексу булгур є одним із найкорисніших для людей, які страждають на цукровий діабет, продуктів. Також в ньому містяться вітаміни групи В, які нормалізують роботу нервової системи, допомагають зняти стрес і дратівливість. Марганець бере участь в утворенні серотоніну, який є гормоном радості. Тому від однієї порції булгура може покращитися настрій.

Складні вуглеводи надовго насичують організм, надають енергії та пригнічують відчуття голоду.

Користь булгура для чоловіків

Булгур: користь / Фото: Pexels

Насамперед, варто звернути увагу на те, що булгур містить велику кількість білка. Саме він є головним будівельником наших м'язів. Тому після інтенсивних фізичних навантажень страви з цієї крупи допоможуть наповнити організм енергією та відновити сили.

Завдяки вітамінам В, С та цинку булгур бере участь у покращенні і нормалізації гормональної системи. А це, в свою чергу, благотворно впливає на статеву функцію та підвищує життєвий тонус.

Користь булгура для жінок

За вмістом фолієвої кислоти (вітамін В9) ця крупа є справжнім рекордсменом серед продуктів. Всього 100 г вистачить, щоб організм отримав добову норму. Цей цінний нутрієнт бере участь у збереженні цілісності ДНК та процесі кровотворення. Особливо важливоє фолієва кислота є для вагітних, адже вона знижує ризики передчасного переривання вагітності та відповідає за повноцінний розвиток плоду.

Завдяки багатому вітамінному складу булгур сприяє підтриманню жіночої краси. Щоденне вживання крупи допомагає уповільнити старіння і запобігти ранній появі зморшок. Вітамін є, який міститься в булгурі, покращує стан нігтів, волосся і шкіри.

Булгур: шкода крупи, кому не можна вживати

Багатьох цікавить, чи можна їсти булгур за захворювань ШКТ? Нутриціологи стверджують, що захоплюватися нею точно не варто тим, у кого гастрит чи слабкий шлунок. З великою кількістю клітковини ваш організм може просто не впоратися.

Також булгур протипоказано їсти тим, в кого є алергія на злакові чи глютен.

Під час загострення панкреатиту булгур потрібно вживати з обережністю, тому що клітковина подразнює слизову і призводить до спазмів, нудоти і погіршення загального стану.

Булгур — досить тяжка для засвоєння їжа, тому його не рекомендовано вживати дітям до 3-4 років.

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