Перевірте домашню аптечку: фахівці назвали найбільш непотрібні ліки

Фахівці вважають, що немає сенсу поповнювати домашню аптечку противірусними ліками, препаратами від кашлю, відхаркувальними засобами, адсорбентами чи серцевими краплями.

Отже, противірусні препарати. Науковці вважають їхнє використання марним, оскільки організм здатний самостійно подолати ГРВІ, а хвороба минає приблизно за тиждень.

Щодо ліків від кашлю, їхнє неконтрольоване застосування може бути небезпечним. Кашель – це не просто дискомфортний симптом, а природний механізм очищення легень. Придушуючи його медикаментами, можна спровокувати накопичення мокротиння, що значно підвищує ризик розвитку бронхіту, пневмонії, порушень вентиляції легень та інших серйозних ускладнень.

Експерти також називають відхаркувальні препарати марними та непотрібними. Замість них краще використовувати природні засоби, наприклад, пити більше рідини – той самий чай із медом.

Розкритиковане фахівцями й активоване вугілля. Попри поширену думку про його сорбуючі властивості, воно ефективне лише в перші хвилини після отруєння. А при алкогольній інтоксикації цей засіб узагалі не працює.

Так само сумнівну користь мають і серцеві краплі. У їхньому складі може міститися фенобарбітал – речовина, яка при тривалому застосуванні здатна спричиняти безсоння та депресивні стани.

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