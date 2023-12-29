Перевірте себе, можливо, ви теж так робите: експерти назвали шість звичок нещасливих людей

Фахівці стверджують, що кожна людина уявляє та описує щастя по-іншому, але всі люди нещасливі однаково. А все тому, що причини нещасть часто виявляються дуже схожими. Перевірте, чи маєте ви звички, які "крадуть" ваше щастя і призводять до руйнування життя.

Не мати в житті мети

В дитинстві та юності людина безтурбота і це вважається нормою. А ось в дорослому віці, якщо жити лише для того, щоб закінчився ще один день, то це може пригнічувати. Психологи стверджують, що життя без мети приносить порожнечу. Хоча в якийсь момент може здатися, що без турбот та відповідальності жити краще, однак дуже скоро це відчуття перероджується у суцільне незадоволення собою.

Йти наперекір самому собі

Погана ідея обирати ту професію, яка вам не до душі, чи виходити заміж за людину, до якої немає жодних почуттів. З часом вантаж неприємних для вас речей стане непідйомним. Психологи вважають, чим довше перебувати в такому становищі, тим менш щасливим буде людина.

Жити у брехні

Якщо людина обирає негативний вектор по життю, то прирікає себе на досить нелегку долю. Злочини, обман, нечесні вчинки, заздрість та підступність ведуть до того, що людині стає важче ужитися з собою. Всередині може виникати відчуття сорому та провини, нехай і не відразу. А це стає причиною того, що життя має вигляд сірого та неприємного.

Деструктивні звички — що це / Фото: Unsplash

Покладати неправдиві надії

Якщо ви будете чекати на "принца", який раптом з'явиться у вашому житті і вирішить всі проблеми, то можете і не дочекатися. Це може здатися дивним, але багато людей живуть в такому коконі майже все життя. Особливо яскраво усвідомлення того, що ви живете якось "неправильно", приходить тоді, коли починаєте створювати сім'ю та будувати кар'єру.

Ігнорувати погане самопочуття та втому

Більшість з нас живе за принципом "поки не впав — все нормально", але це не привід, щоб подбати про себе. Адже, якщо ви вже впали, то на відновлення знадобиться набагато більше сил та енергії. Уявіть, що ви не лікували зуб, коли на ньому з'явилася маленька цяточка карієсу, і довели до нерва, що постійно болить. Наскільки простіше і легше було позбутися чорної цятки.

Засинати і прокидатися з телефоном

Звичайно, смартфони стали невід'ємним атрибутом сучасного життя. Але вранці нашому мозку та організму потрібно налаштуватися на продуктивний день, а таке "завантаження" варто починати поступово. Новини чи повідомлення можуть вивести вас із рівноваги, адже свідомість дуже гостро реагує на інформацію. Приблизно те саме відбувається і перед сном. Щоб переключитися на режим сну потрібен час. А будь-яка інформація буде тримати мозок у режимі роботи.

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