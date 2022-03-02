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Перша домедична допомога при термічних опіках: прості правила, що врятують життя

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Перша домедична допомога при термічних опіках: прості правила, що врятують життя

Про першу домедичну допомогу від фахівців.

Сьомий день ворожа артилерія б’є по українських містах, несучи смерть і поранення мирним громадянам. Супутником артобстрілів, на жаль, є пожежі.

Існує декілька простих правил домедичної допомоги при термічних опіках, знання яких допоможе правильно надати адекватну першу допомогу собі чи своїм близьким.

Як діяти при отриманні термічних опіків (пошкоджень шкіри внаслідок контакту з вогнем, гарячою парою, гарячою рідиною, окропом, розпеченим предметом) — у інфографіці МОЗ. Також публікуємо інформацію, що при термічних опіках робити заборонено.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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