Перша домедична допомога при термічних опіках: прості правила, що врятують життя

Перша домедична допомога при термічних опіках: прості правила, що врятують життя

Про першу домедичну допомогу від фахівців.

Сьомий день ворожа артилерія б’є по українських містах, несучи смерть і поранення мирним громадянам. Супутником артобстрілів, на жаль, є пожежі.

Існує декілька простих правил домедичної допомоги при термічних опіках, знання яких допоможе правильно надати адекватну першу допомогу собі чи своїм близьким.

Як діяти при отриманні термічних опіків (пошкоджень шкіри внаслідок контакту з вогнем, гарячою парою, гарячою рідиною, окропом, розпеченим предметом) — у інфографіці МОЗ. Також публікуємо інформацію, що при термічних опіках робити заборонено.