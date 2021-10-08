Перша допомога при кровотечі: як потрібно діяти, поки їде швидка

Перша допомога при кровотечі: як потрібно діяти, поки їде швидка

Своєчасно надана перша допомога при кровотечах може врятувати життя людини, незалежно від локалізації пошкодженої судини і виду гострої крововтрати.

Сьогодні, 8 жовтня, у Києві на станції метро "Теремки" у вагоні у чоловіка відкрилася сильна кровотеча в нозі.

Поліцейські надали йому першу допомогу, перетягнувши ногу джгутом, щоб зупинити кровотечу, і викликали швидку.

Згодом стало відомо, що у потерпілого розірвалися шви після нещодавно перенесеної операції. Медики надали йому допомогу, від госпіталізації він відмовився.

Тож ми зібрали поради і правила першої допомоги при кровотечах.

Чому виникає кровотеча

Перша допомога при кровотечах передбачає дуже швидку реакцію.

Кровотеча виникає через порушення цілісності кровоносних судин (капілярів, вен, артерій).

Загальний обсяг циркулюючої крові у дорослої людини - близько п'ять літрів. При цьому загрозою для життя є втрата понад 30% цього обсягу, особливо в короткі терміни (при швидкій крововтраті).

Залежно від локалізації виділяють зовнішню і внутрішню кровотечу.

А за типом пошкодженої судини - капілярну, артеріальну і венозну.

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Перша допомога при кровотечах має свої особливості для кожного з вищевказаних видів.

Що робити, якщо почалася кровотеча: перша допомога

Перш за все переконайтеся, що ні потерпілому, ні вам нічого не загрожує. Якщо потрібно, виведіть або винесіть потерпілого із зони ураження або небезпеки.

Ідеально було б діяти у гумових рукавичках і масці.

"Слід перевірити дихання постраждалого. Якщо воно відсутнє, потрібно розпочати проведення серцево-легеневої реанімації", - додають у МОЗ.

Якщо крововтрата велика, покладіть потерпілого з піднятими ногами. Викличте медиків. Не торкайтеся рани руками. Не промивайте рану. Це може завдати ще більшої шкоди і посилити кровотечу. Не видаляйте з рани інородні предмети (уламки скла, гілки, бруд). Бруд навколо рани обережно видаліть у напрямку від рани і обробіть очищені краї антисептиком.

Капілярна кровотеча

Що робити при капілярній кровотечі

Капілярна кровотеча, як правило, не супроводжується значною крововтратою і досить легко зупиняється. При цьому кров витікає зі рани повільно, що не загрожує життю людини.

При капілярній кровотечі дрібні кровоносні судини - капіляри - починають кровоточити. Поверхня рани покривається дрібними крапельками крові, як губка.

Надати першу допомогу при капілярній кровотечі слід за допомогою спиртового антисептику.

Обробіть ним край рани і накладіть асептичну марлеву пов'язку. На саму рану під пов'язку накладають вату.

Не затягуйте міцно. Часто капілярна кровотеча не потребує звернення до лікарні, крім випадків з великою площею пошкодженої поверхні.

Види кровотеч. Фото - GDZ4YOU

Перша допомога при венозній кровотечі

Венозна кров має темний колір. Вона витікає з великою швидкістю, рівномірної струменем (без пульсації, фонтанування).

У цьому випадку можливе утворення кров'яних згустків, що в жодному разі не можна видаляти, аби не спровокувати посилення крововтрати.

При першій допомозі у разі венозної кровотечі на рану потрібно накласти асептичну пов'язку і перев'язати.

Якщо це не допомогло зупинити кров, потрібно накласти джгут нижче місця пошкодження. При цьому під джгут покладіть м'яку прокладку, щоб уникнути додаткової травматизації шкіри і м'яких тканин, а також записку із зазначенням часу накладення джгута.

Максимальний час, протягом якого джгут може не зніматися, становить одну годину в умовах холоду (взимку) і до двох у теплу пору року. Якщо цей ліміт перевищити, це призведе до відмирання тканин обескровленной кінцівки.

Як допомогти при артеріальній кровотечі

Артеріальна кровотеча є більш небезпечною, ніж капілярна чи венозна.

З пошкодженої артерії дуже швидко, пульсуючим струменем, тече яскраво-червона кров, а при пошкодженні великих артерій кров може бити фонтаном, уривчасто.

При наданні першої допомоги потрібно підняти кінцівку (якщо немає переломів) і накласти джгут вище місця пошкодження (ближче до тулуба).

Якщо джгута немає, притисніть пальцями артерію вище пошкодженої ділянки (у точці пульсації).

Перша допомога при внутрішній кровотечі

Внутрішня кровотеча небезпечна тим, що її неможливо розпізнати самостійно, а часто - вчасно.

Як розпізнати внутрішню кровотечу

шкіра потерпілого блідне,

у нього спостерігається запаморочення, непритомність,

холодний липкий піт,

поверхневе дихання,

частий слабкий пульс.

У такому випадку в першу чергу необхідно викликати швидку допомогу, а потерпілому слід надати положення напівсидячи, забезпечити повний спокій і прикласти холодний компрес або лід до передбачуваного місця кровотечі.

Таким чином, основною метою першої допомоги при кровотечах є їх тимчасова зупинка (1-2 години) на долікарської етапі, яка дозволить доставити хворого до медичного закладу для надання кваліфікованої допомоги.

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