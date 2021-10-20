Перше, що ви побачите на малюнку, виявить риси вашого характеру: короткий психологічний тест

Роздивіться малюнки і вкажіть на той образ, що побачите першим.

Тести, засновані на оманливих оптичних ілюзіях, сьогодні надзвичайно популярні.

Дуже важливо звернути увагу саме на перший образ на малюнку, що кинувся вам в очі, тому що за кілька секунд зображення у вашій уяві зміниться.

Спробуйте психологічний тест у картинках, але не сприймайте його занадто серйозно. Це не дасть повний психологічний портрет вашої особистості, але надасть деяку пізнавальну інформацію про вас. Візьміть її до уваги.

1

Малюнок №1

2

Малюнок №2

3

Малюнок №3

4

Малюнок №4

5

Малюнок №5

Результати

1

Лев. Швидше за все, ви завжди дістаєтесь до самої суті речей і не боїтеся зіткнутися зі своїми найсильнішими страхами. Ви дуже смілива людина!

Екзотичний птах. Можливо, іноді ви трохи запаморочливі, а в деяких ситуаціях навіть безвідповідальні. Водночас у вас творча особистість і бажання змінити світ на краще.

2

Качка. Можливо, ваше життя складається з емоційних імпульсів. У вас часто різко змінюється настрій, і ви схильні приймати рішення різко.

Кролик. Вам подобається розглядати всі наслідки кожної дії. Логіка зазвичай посідає перше місце у вашому житті, хоча це не обов’язково означає, що ви холодна і нечутлива людина.

3

2 крокодили. Більш ймовірно, що ви завжди намагаєтесь тримати ситуацію під контролем і все контролювати. Тим не менш, ви не жорстокий тиран, а радше уважний менеджер, начальник чи лідер.

Птах. Можливо, ви не проти, щоб вас крутими і важкими шляхами цього життя повели до зірок. Це не означає, що у вас немає власної думки, але ви поступаєтесь іншим і досить часто намагаєтесь йти на компроміс. Ось чому ви такий відвертий і товариський.

4

Собача морда. Більш ймовірно, що ви почали аналізувати зображення звичайним чином: зліва направо. Це не означає, що ви звичайна людина, але підкреслює ваш логічний спосіб мислення і природну схильність до послідовного аналізу реальності. І, напевно, вам вдалося побачити друге зображення, коли ваші очі потрапили в правий бік малюнку.

Собача нога і хвіст. Якщо ви проаналізували малюнок справа наліво або відразу помітили його неоднозначність, вам, мабуть, подобаються більш оригінальні рішення. Це не означає, що ви не можете використовувати логічне мислення - вам просто подобається застосовувати творчий підхід у вирішенні проблеми.

Бонус

Росомаха. Ви, напевно, великий шанувальник Marvel. Вам імпонує харизма Тоні Старка, витривалість Капітана Америки або важкий погляд Росомахи.

2 Бетмен. Швидше за все, ви прихильник округу Колумбія з його темними вулицями Готема-Сіті та першокласними супер злочинцями. І, звичайно, ви обожнюєте Темного лицаря.

За матеріалами brightside.me

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