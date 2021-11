Pfizer, Moderna чи Johnson: яка з трьох вакцин від коронавірусу виявилася ефективнішою

Американські медики порівняли ефективність трьох коронавірусних вакцин протягом 2021 року.

Медики проаналізували дані 780 тис. людей, які щепилися напочатку 2021-го, і з'ясували, що коронавірусні вакцини від Pfizer/BioNTech, Moderna та Johnson & Johnson до кінця 2021 стали гірше захищати від зараження, ніж на початку року. Особливо це помітно для препарату розробленого Johnson & Johnson.

При цьому всі вакцини продовжують захищати від смерті від ковіда з ефективністю 70-80 відсотків.

У Science опублікували результати.

Кампанія вакцинації від коронавірусу розпочалася майже рік тому у багатьох країнах світу. За цей час у тих, хто вакцинувався на початку 2021 року, напруженість імунітету почала слабшати. Крім цього, у світі з'явився і став домінувати дельта-варіант коронавірусу. Він знижує ефективність вакцин, але імунітет від різних препаратів по-різному справляється з дельта-варіантом. Так шотландські вчені з'ясували, що вакцина від Pfizer захищає від зараження дельта-варіантом з ефективністю 79%, а Astrazeneca — з ефективністю 60%.

Офіційні результати клінічних випробувань довгострокової ефективності вакцин охоплюють лише початок року. Так, у звіті компанії Pfizer, опублікованому в The New England Journal of Medicine, повідомляється про ефективність препарату в 91,3 відсотка протягом шести місяців, але при цьому дослідження охоплювало період з жовтня 2020 року до березня 2021 року. Препарат Moderna показав схожу довгострокову ефективність (94,1 відсотка), але результати досліджень ґрунтувалися на даних, зібраних до березня 2021 року.

Відсутні дані по другій половині 2021 року, коли дельта-штам поширився повсюдно, зібрали американські дослідники на чолі з Артуром Уоллесом з Медичного центру ветеранів Сан-Франциско та Університету Каліфорнії. В аналіз включили 780 225 американських ветеранів, за якими спостерігали з лютого по жовтень 2021 року. У роботі реєстрували всі випадки ковіда, а також смерті від нього, при цьому не враховували час, що минув з моменту завершення курсу щеплення.

Дослідники порівняли ефективність трьох вакцин: препаратів компаній Pfizer/BioNTech, Moderna та Johnson & Johnson.

Як контрольну групу використовували нещеплених ветеранів. Захист від усіх трьох препаратів послабшав згодом. Так у березні вакцина Pfizer/BioNTech запобігала зараженню коронавірусом з ефективністю 86,9%, а у вересні вже з ефективністю 43,3%.

Ледве краще показав себе препарат Moderna: його ефективність знизилася з 89,2% у березні до 58% у вересні. Найсильніше впала ефективність вакцини від Johnson & Johnson — з 86,4 відсотка у березні до 13,1% у вересні.

Ефективність коронавірусних вакцин у США протягом 2021 року

Графік ефективності коронавірусних вакцин у США протягом 2021 року

Незважаючи на це, всі три препарати, як і раніше, захищали від смерті від ковіда, навіть під час поширення дельта-варіанту коронавірусу. З липня по жовтень вакцина від Pfizer/BioNTech запобігала смерті від коронавірусу з ефективністю 84,3 відсотка (70,1% у людей старше 65 років), вакцина від Moderna — з ефективністю 81,5% (75,5 відсотка у людей старше 65 років), а вакцина від Johnson & Johnson - з ефективністю в 73 відсотки (52,2% у людей старше 65 років).

Через зниження вакцинного захисту ВООЗ рекомендувала надавати додаткову дозу коронавірусної вакцини людям із ослабленим імунітетом. Ізраїльські лікарі, які почали вводити її ще влітку, встигли прозвітувати про захворюваність після третьої дози вакцини: бустерна доза знижує ризик захворіти на ковід у 11,4 рази порівняно з двома дозами препарату, введеними п'ять місяців тому.

