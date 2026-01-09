П’ять добавок, які можуть бути небезпечними за високого кров’яного тиску

Що не можна вживати при гіпертонії

Контроль артеріальної гіпертензії є критично важливим кроком для запобігання таким катастрофічним станам, як інфаркт або інсульт. Однак багато пацієнтів не усвідомлюють, що навіть натуральні вітаміни та трав’яні збори можуть перешкоджати лікуванню або безпосередньо підвищувати тиск. Докторка фармацевтичних наук Кірстін Гілл попереджає про п’ять поширених добавок, до яких слід ставитися з особливою обережністю, якщо у вас підвищений тиск.

1. Високі дози вітаміну D

Вітамін D необхідний для здоров’я кісток та імунітету, проте його надлишок може стати токсичним. Приймання доз, що перевищують 10 000 МО на добу, призводить до накопичення надмірної кількості кальцію в крові (гіперкальціємії). Це не лише пошкоджує судини, а й безпосередньо підвищує кров’яний тиск. Крім того, великі дози вітаміну D можуть заважати роботі діуретиків, які часто призначають гіпертонікам, що робить терапію неефективною.

2. Корінь солодки (лакриця)

Ця рослина часто зустрічається в чаях, солодощах та засобах від кашлю, проте вона є надзвичайно підступною для серцево-судинної системи. Гліциризинова кислота, що міститься в солодці, змушує організм затримувати натрій і вимивати калій. Такий дисбаланс електролітів провокує різкі стрибки тиску. Особливо небезпечно поєднувати лакрицю з сечогінними препаратами, оскільки це може призвести до критичного дефіциту калію.

3. Звіробій

Звіробій вважається популярним природним антидепресантом, але для людей з гіпертонією він несе іншу загрозу. Ця рослина впливає на ферменти печінки, які відповідають за розщеплення ліків. У результаті дія препаратів від тиску, таких як ніфедипін або верапаміл, значно слабшає. Пацієнт може приймати призначені ліки, але вони просто не будуть працювати через вплив добавки.

4. Арніка

Хоча арніка чудово допомагає за синців і набряків у вигляді мазей, її пероральне приймання (у формі таблеток чи крапель) суворо не рекомендується. Вживання арніки всередину може спричинити серйозне пошкодження серцевого м’яза, викликати блювоту, діарею та стрімке зростання артеріального тиску. Експерти радять обмежити використання цієї квітки лише зовнішнім нанесенням на неушкоджену шкіру.

5. Гіркий апельсин

Ця добавка часто входить до складу комплексів для схуднення та спортивного харчування через вміст синефрину. Ця речовина за своєю дією схожа на ефедрин, який був заборонений через високий ризик викликати серцеві напади. Гіркий апельсин стимулює нервову систему, прискорює серцебиття та звужує судини, що є прямою загрозою для людей з високим тиском.

У будь-якому разі кожен організм реагує на біологічно активні добавки індивідуально, залежно від віку, генетики та стану кишечника. Перш ніж додавати будь-який новий компонент до свого раціону, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем. Тільки фахівець може оцінити сумісність добавок з вашими ліками та визначити безпечне дозування.