П’ять причин, чому томатний сік корисний для здоров’я

Томатний сік

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Томатний сік має суперечливу репутацію, одні обожнюють його з дитинства, інші зовсім не сприймають. Проте мало хто замислюється над тим, наскільки цей напій корисний для здоров’я. А за деякими показниками він навіть перевершує свіжі овочі та є чудовим доповненням до раціону для тих, хто стежить за своєю фігурою та самопочуттям.

Чому томатний сік корисніший за свіжі помідори

Головна перевага соку полягає у високому вмісті лікопіну. Це потужний антиоксидант, який захищає клітини від ушкоджень, уповільнює процеси старіння та знижує ризик серцево-судинних захворювань, цукрового діабету й деяких видів раку. У томатному соку лікопіну в три-чотири рази більше, ніж у свіжих помідорах, а півсклянки напою повністю покривають добову норму цієї речовини. Організму набагато легше засвоювати лікопін із подрібнених і оброблених продуктів, тому сік справді ефективніший за свіжі овочі. Також у процесі термічної обробки та подрібнення концентрація корисних речовин зростає.

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П’ять головних причин включити томатний сік до раціону

Оздоровчий ефект напою підтверджується численними дослідженнями. Названо п’ять основних причин регулярно вживати цей продукт:

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Забезпечення організму вітамінами та мінералами. Одна склянка соку покриває до 20 відсотків добової потреби у вітаміні А, близько 12-15 відсотків у калію, а також забезпечує організм значною частиною вітаміну С, магнію та міді. Це важливо для підтримки зору, здоров’я шкіри, нормального обміну речовин і повноцінної роботи серцевого м’яза.

Підтримка серця та судин. Регулярне вживання соку допомагає знизити рівень холестерину, зменшити оксидантний стрес і знизити кров’яний тиск. Дослідження показують, що 2 склянки напою на день здатні полегшити стан жінок у період менопаузи, зменшуючи інтенсивність припливів, які підвищують ризик інфаркту та інсульту.

Нормалізація травлення завдяки клітковині. Томатний сік містить розчинні й нерозчинні харчові волокна, а також пектини. Склянка соку дає до 12 відсотків добової норми пектинів та вісім відсотків клітковини, що допомагає підтримувати мікробіоту кишечника, запобігає закрепам та підтримує відчуття ситості під час схуднення.

Захист від запальних процесів. Антиоксиданти та біоактивні компоненти, такі як каротиноїди й поліфеноли, допомагають боротися із хронічними запаленнями в організмі, зменшують рівень запальних білків і знижують ризик нейродегенеративних захворювань, що особливо важливо для захисту нервової системи.

Профілактика онкологічних захворювань. Наукові дані свідчать, що регулярне споживання томатних продуктів допомагає знизити ризик розвитку раку простати, а також інших злоякісних утворень.

Під час схуднення одна склянка якісного соку перед їжею допоможе зменшити апетит.

Кому варто відмовитися від томатного соку

Попри всю користь, напій підходить не кожному.

При гастриті з підвищеною кислотністю або виразці шлунка він може посилити неприємні симптоми.

Людям із подагрою та артритом варто уникати соку через вміст пуринів, які здатні погіршити стан суглобів.

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При хронічних захворюваннях нирок високий вміст калію робить продукт небажаним, а маленьким дітям віком до двох років його не рекомендують через ризик виникнення алергічних реакцій.

Крім того, органічні кислоти іноді викликають печію, особливо на голодний шлунок, тому людям із такою схильністю краще пити сік після їжі та без додавання солі й гострих спецій. Також важливо стежити за кількістю натрію в покупних продуктах.

Ідеальним варіантом є натуральний сік, приготований у домашніх умовах зі свіжих помідорів із додаванням невеликої кількості селери, моркви чи спецій за смаком. Якщо ж ви купуєте магазиний продукт, вибирайте варіанти без додавання цукру, барвників, підсилювачів смаку та зайвої солі — на етикетці має бути зазначено стовідсотковий томатний сік.

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