П’ять секретів від нутриціологині, щоб насолодитися Великоднем без шкоди для здоров’я

Як не переїсти на Великдень: п’ять секретів / © unsplash.com

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За словами нутриціологині Євгенії Белінської, Великдень — це не тільки свято смачних страв, а й час для родинного тепла та збереження традицій. Однак після святкового обіду часто виникає відчуття тяжкості, здуття і втоми.

Але можна уникнути таких неприємностей, не відмовляючись від улюблених страв. Ось кілька порад, які допоможуть зберегти легкість та енергію:

Розпочніть день з правильного сніданку. Оберіть легку білкову страву — наприклад, яйця з овочами чи грецький йогурт з горіхами. Це допоможе уникнути переїдання за святковим столом.

Пийте більше води. Перед їжею випийте склянку води, щоб швидше відчути насичення. Водночас краще обмежити солодкі та газовані напої, аби не викликати здуття.

Зберігайте правильний баланс на тарілці. Заповніть половину тарілки овочами, чверть — білковими продуктами (м’ясо, риба, яйця), і ще чверть — складними вуглеводами (крупи, цільнозерновий хліб). Так ви будете ситі, але без відчуття тяжкості.

Додайте рух після трапези. Замість того, щоб відразу лягти відпочивати, прогуляйтесь або зробіть легку зарядку — це сприятиме кращому травленню.

Насолоджуйтесь десертами, але в міру. Не відмовляйтесь від паски чи сирника — важливо отримувати задоволення від їжі. Але їжте повільно та прислухайтесь до свого тіла, щоб не переїсти.

Що робити, якщо вже переїли на Великдень: як собі допомогти

Якщо після великоднього застілля виник дискомфорт у шлунку, скористайтесь простими порадами, щоб полегшити стан:

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Теплий напій . Випийте склянку теплої води з лимоном або заваріть м’ятний, ромашковий чи імбирний чай — це стимулює травлення й зменшує здуття.

Рухайтесь . Невелика прогулянка на свіжому повітрі допоможе організму швидше впоратися з їжею.

Ферментовані продукти . Додайте до раціону кефір, натуральний йогурт чи кисломолочний сир — вони добре впливають на мікрофлору кишківника.

Не поспішайте лягати . Після трапези краще трохи посидіти або пройтись, щоб уникнути печії та покращити перетравлення їжі.

Легка їжа наступного дня. Дайте шлунку відпочити — оберіть прості страви з овочів, зелені, пийте багато води.

Якщо зовсім зле — можна звернутись до аптечних ферментів, але краще не робити з цього звичку.