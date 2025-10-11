Для чого корисні кабачки / © unsplash.com

І нині в країнах Середземномор’я, де традиційна кухня тісно пов’язана зі здоровим способом життя, кабачки залишаються незамінною частиною щоденного раціону.

Чому кабачки вважають суперпродуктом

Цей овоч не лише має приємний смак — він здатний реально підтримувати організм і допомагати у профілактиці чи полегшенні перебігу низки поширених недуг. Зокрема, регулярне вживання кабачків сприяє захисту від серцево-судинних захворювань, деяких видів раку, ревматизму, астми та ожиріння.

Секрет користі — у складі. Кабачки на 95% складаються з води та містять безліч життєво важливих речовин: вітаміни A, B, C та E, калій, фосфор, магній, кальцій, каротиноїди й антиоксиданти.

Це поєднання підтримує імунну систему, допомагає стабілізувати артеріальний тиск, бореться із запаленнями та знижує ризик розвитку онкозахворювань.

Як саме кабачки допомагають за серйозних хвороб

Підтримка серця та судин

Кабачки містять марганець, калій, магній, мідь, вітаміни B і C, а також клітковину. Усе це сприяє зміцненню судин, зниженню рівня “поганого” холестерину й зменшенню ризику атеросклерозу.

Фолієва кислота допомагає знижувати рівень гомоцистеїну — речовини, яка підвищує ризик інфарктів та інсультів.

Профілактика онкозахворювань

Регулярне вживання кабачків зменшує ризик розвитку окремих видів раку. Особливо корисним вважається свіжовичавлений кабачковий сік: хоч він має специфічний смак, за спостереженнями фахівців, він дає відчутні результати. Крім того, він може бути корисним людям із розсіяним склерозом.

Полегшення симптомів ревматизму

Натуропати радять людям із ревматизмом щодня вживати по 200 мл кабачкового соку протягом місяця. Такий курс допомагає зменшити запалення та біль у суглобах, покращує травлення й позитивно впливає на загальний тонус організму.

Кому і коли потрібно їсти кабачки / © Pixabay

Підтримка за астми

Магній у складі кабачків сприяє кращому засвоєнню кальцію, що особливо важливо для дихальної системи. За астми рекомендується курс: щодня протягом місяця вживати 100 мл кабачкового соку, змішаного з морквяним. Повторюючи цей курс двічі на рік, можна досягти стійкого покращення самопочуття.

Допомога в контролі ваги

Кабачки — ідеальний продукт для тих, хто прагне схуднути чи підтримувати здорову вагу. Вони низькокалорійні, але водночас поживні й багаті водою, що сприяє швидкому насиченню без зайвих калорій. До того ж, вони стимулюють обмін речовин і допомагають зміцнити кістки завдяки вмісту магнію та фосфору.

Включення кабачків у щоденне меню — простий, доступний і смачний спосіб підтримувати міцне здоров’я, зміцнювати імунітет, знижувати ризик розвитку низки серйозних захворювань і залишатися в хорошій фізичній формі.