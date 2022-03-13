Під час війни в Україні доплати за препарати інсуліну з пацієнтів не стягуватимуться

Під час війни в Україні доплати за препарати інсуліну з пацієнтів не стягуватимуться

Також нагадаємо список аптек, в яких є інсулін.

Зважаючи на складні обставини, у яких опинилися багато українців у зв’язку з військовою агресією РФ, уряд вніс зміни до постанови КМУ № 854 «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення», передає Урядовий портал.

Відповідно до змін, на період дії воєнного стану:

суб’єктам господарювання за договорами про реімбурсацію здійснюється повне відшкодування вартості (реімбурсація) препаратів інсуліну з держбюджету;

доплата з пацієнтів — не стягується, положення щодо часткового відшкодування вартості препаратів інсуліну, розрахунку суми доплати за препарати інсуліну, що сплачуються пацієнтами аптечному закладу, — не застосовуються;

розмір реімбурсації первинної упаковки торговельної назви препарату інсуліну визначається на рівні роздрібної ціни за первинну упаковку торговельної назви препарату інсуліну для всіх категорій пацієнтів, передбачених Порядком, та типів і форм випуску таких препаратів.

Нагадаємо список аптек, в яких є інсулін, можна знайти за посиланням.

Перелік аптек оновлюється та поповнюється.

Аптеки з інсуліном також можна знайти за допомогою сервісу Tabletki.ua.