Підваріант "Омікрону" BA.2 краще розмножується в легенях і викликає більш тяжкі зміни — вчені

Підваріант "Омікрону" BA.2 краще розмножується в легенях і викликає більш тяжкі зміни — вчені

Японські вірусологи виявили, що варіант "Омікрона" поширюється ще швидше.

Штам "Омікрон BA.2" надає навантаження на легені у 9 разів вище, ніж його попередник.

Такого висновку дійшли вчені після експерименту, в якому заразили хом'ячків як BA.1, так і BA.2 варіантами коронавірусу. Виявилося, що вірусне навантаження на периферії легень у тварин, інфікованих BA.2, у дев'ять разів вище.

Результати дослідження опублікували на bioRxiv.

Подваріант омікрону BA.2, який на початку 2022 року став поширюватися швидше за свого попередника, придбав 28 додаткових мутацій.

Ймовірно, це й зробило його більш заразним — датські медики з'ясували, що ймовірність захворіти ним при контакті з родичом, що заразився, на 33% вище, ніж при контакті з первісним варіантом омікрону, що заразився. Про решту властивостей BA.2 було відомо мало.

Так, Міністерство Охорони здоров'я Данії, проаналізувавши попередні дані про захворюваність, повідомило, що поки що немає причин припускати, що новий підваріант викликає більш важку інфекцію.

Спочатку вчені переглянули, як добре сироватка 17 перехворілих BA.1 нейтралізує BA.2. Вчені виявили, що нейтралізуюча активність такої сироватки проти BA.2 у 1,4 рази менша, ніж проти BA.1 (p = 0,091).

Потім вірусологи перейшли до випробувань in vivo. Вони заразили хом'ячків як новим підваріантом (4 особи), так і первісним омікроном (4 особи). Тварини, інфіковані BA.2, мали значно більш високе вірусне навантаження в периферичних клітинах легень — у 9,3 рази більше, ніж заражені BA.1, а це означає, що новий підваріант швидше та краще розмножується у легенях.

Міністерство охорони здоров’я України

Крім цього, на гістологічному аналізі у легких заражених BA.2 хом'ячків запальні зміни, кровотечі, а також ушкодження альвеол були значно більш виражені, ніж у хом'ячків, інфікованих BA.1 — тобто друга версія омікрону не тільки швидше розмножується, а й сильніше ушкоджує. легені.

Нагадаємо, в Україні вже зафіксували новий варіант штаму коронавірусу "Омікрон BA.2".

Про це повідомив головний санлікар Ігор Кузін.

"Про варіанти BA.1, BA.2 — так, вони зареєстровані на території України. Поки що це поодинокі випадки, і насправді коли ми подивимося ось ці підвиди, підтипи штаму "Омікрон," то справді цей другий варіант викликає занепокоєння. Ми зараз не фіксуємо його масово, це переважно випадки зараження людей, які повернулися з-за кордону", — заявив Кузін.

Зауважимо, що у деяких частинах Європи та Азії BA.2 або "Стелс" починає витісняти BA.1. Так, у ряді країн на цей подваріант припадає більше половини інфікувань, що вивчаються. За словами ВООЗ, даних про різницю між підваріантами поки що недостатньо для того, щоб робити висновки про їхню небезпеку, проте кілька досліджень уже показали, що BA.2 є більш заразним, ніж вихідна лінія.

Раніше повідомлялося, що "невидимий" варіант "Стелс" має багато загальних мутацій зі стандартним "Омікроном", але в ньому відсутні конкретні генетичні зміни, що дозволяють використовувати лабораторні тести ПЛР для виявлення можливих випадків інфікування.