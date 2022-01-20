Підвищена тривожність: симптоми та причини розладу настрою

Все, що вам потрібно знати про тривожність та розлад настрою.

Нервувати через проблеми та за їх відсутності, відчувати страх і постійний емоційний дискомфорт у повсякденні — це шлях до тривожного розладу.

Згідно з Національним опитуванням про стан здоров'я, проведеним Центрами з контролю та профілактики захворювань у 2019 році, понад 11% дорослих від 18 років регулярно відчувають почуття нервозності, занепокоєння або занепокоєння, які можуть негативно вплинути на їхнє повсякденне життя. .

Що таке тривога, хто найчастіше відчуває її і яка основна причина? Ось, що вам потрібно дізнатися про психічний розлад.

Що таке генералізований тривожний розлад

Генералізований тривожний розлад — це постійне і надмірне занепокоєння, яке важко контролювати.

Психіатри кажуть, що причиною занепокоєння може стати будь-що: гроші, здоров’я, стосунки, робота...

Наслідки постійної тривоги

Незалежно від причини занепокоєння, люди відчувають дратівливість, очікування небезпеки, що наближається, або труднощі з концентрацією уваги чи сном.

«У них також можуть бути періоди прискореного дихання, потовиділення, збільшення частоти серцевих скорочень і проблеми з шлунково-кишковим трактом (ШКТ), — кажуть психіатри.

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Симптоми тривожного розладу

Найкращий спосіб визначити, чи є у вас ознаки підвищеної тривожності, — звернутися до лікаря,

Немає аналізу крові на тривожність, але є інструменти для скринінгу, які лікарі можуть використовувати, щоб оцінити, чи є у людини симптоми.

А ось, що стане приводом звернутися до спеціаліста.

Нав'язливе негативне відчуття, що впливає на якість життя і порушує повсякденну діяльність. людини Занепокоєння з'являється регулярно протягом шести місяців і з кожним днем його ​​важче контролювати.

Занепокоєння з'являється регулярно протягом шести місяців і з кожним днем його ​​важче контролювати. Рівень занепокоєння не відбиває серйозність ситуації, що його викликала . Сильну тривогу провокують у тому числі цілком звичайні речі, наприклад нав'язлива думка про невимкнену праску (яку насправді вимкнено) або якось не так укладені подушки.

. Сильну тривогу провокують у тому числі цілком звичайні речі, наприклад нав'язлива думка про невимкнену праску (яку насправді вимкнено) або якось не так укладені подушки. Погане фізичне самопочуття : запаморочення, сухість у роті, підвищене потовиділення, прискорене серцебиття, нудота, біль голови. Всі ці неприємні симптоми – результат перевантаження симпатичної нервової системи, що регулює дихання, травлення та кровообіг. Мозок, дізнавшись про небезпеку (він не розуміє, реальна вона чи ні), готує тіло до стресової ситуації — на випадок, якщо людині доведеться боротися чи тікати. При справжній загрозі така реакція організму дійсно необхідна, але при уявній ці ефекти тільки зашкодять - вони продовжать турбувати, поки тривога не втече.

Швидка стомлюваність . Це пов'язано з виробленням кортизолу (гормону стресу) у відповідь тривогу, викликану реальними чи уявними проблемами. Кортизол спонукає мозок позбавитися джерела переживань, але при тривожному розладі часто незрозуміло, що викликало занепокоєння. Згодом мозок втомлюється працювати під напором цього гормону, особливо коли це відбувається чи не день у день, і від цього виникає загальне почуття втоми. Теоретично стомлюваність може бути наслідком інших симптомів тривожного розладу - безсоння або м'язової напруги, - але поки що вчені не знайшли цьому підтвердження.

Непосидючисть відмітили у дослідженні поведінки 128 дітей із таким діагнозом. Цей симптом непокоїть 74% учасників. Для порівняння: біль у животі виникає у 70% людей, посилене потовиділення – у 45%. Якщо сплески активності повторюються майже кожен день протягом шести місяців, це привід відвідати психотерапевта.

Проблеми з концентрацією. У дослідженні 157 дітей із підвищеною тривожністю виявилося, що понад дві третини їх відчувають труднощі з концентрацією. У ході іншого дослідження, де вивчали поведінку 175 дорослих з тривожним розладом, вчені з'ясували, що 90% учасників скаржаться на низьку зосередженість, і чим сильніше їхнє занепокоєння, тим гірша концентрація.

У вас постійно напружені м'язи. Тіло реагує на стрес скороченням м'язів, готуючись до будь-якого розвитку подій (раптом доведеться тікати). У разі тривожного розладу бігти нікуди не треба, але м'язи залишаються напруженими. Виявляється це по-різному: стиск щелепи або куркулів, біль у м'язах, спазми, затискачі. Іноді дискомфорт доходить до того, що людина не може підвестися з ліжка і для полегшення ситуації потрібно прийняти ліки.

Які фактори сприяють тривожності?

Як і депресія, існує багато можливих причин тривоги.

«Однак вважається, що люди можуть бути схильні до тривоги через ряд факторів, включаючи зміни у функції мозку, якщо у них є сімейний анамнез, якщо вони зазнали стресових подій у житті, несприятливі соціальні детермінанти здоров’я, такі як бідність, та медичні проблеми», - пояснює психіатр Марк Поллак.

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Тривожність: причина №1

За даними Американської асоціації тривожності та депресії, стать є одним з найвпливовіших факторів, при цьому жінки вдвічі частіше страждають від нього, ніж чоловіки. Це може бути викликано ліками, що ви приймаєте, генетичною історією або життєвими подіями.

Чи є спосіб запобігти тривожності?

Як і депресія, діабет і серцеві захворювання, тривога є медичним розладом, нагадує лікар Поллак.

«Ви можете знизити ризик отримати розлад, ходячи на терапію до фахівця з психічного здоров’я, регулярно займаючись фізичними вправами, збалансованою дієтою тощо. Однак, як і інші розлади, це не можна повністю запобігти через без вини людини, яка страждає», - додає він.