Після яких десяти речей потрібно обов’язково мити руки: дослідження

10 речей після яких потрібно помити руки / © pexels.com

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Частина бактерій здатна певний час залишатися на поверхнях, якими часто користуються інші люди. Якщо після цього торкнутися обличчя, почати їсти або готувати їжу, збудники інфекцій можуть потрапити в організм.

Фахівці радять не забувати про гігієну рук, особливо після контакту з предметами загального користування. Розповідаємо, які 10 речей потребують особливої уваги та після чого краще одразу піти помити руки.

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Гроші

Банкноти та монети щодня проходять через руки великої кількості людей. Ними розраховуються в магазинах, кафе, на ринках і в громадському транспорті. Тому на грошах можуть залишатися бактерії та інші мікроорганізми.

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Навіть якщо купюра на вигляд чиста, це ще не означає, що на ній немає забруднень. Після розрахунків готівкою краще вимити руки, особливо перед тим, як сідати за стіл.

Дверні ручки

Дверні ручки в магазинах, офісах, лікарнях і під’їздах постійно торкають різні люди. Хтось щойно повернувся з вулиці, хтось перед цим користувався транспортом, а хтось міг чхнути або кашлянути в долоню.

Усе це створює умови для перенесення мікроорганізмів з однієї людини на іншу. Тож після відвідування громадських місць варто помити руки й не торкатися обличчя до цього моменту.

Смартфон

Ми беремо телефон до рук десятки разів на день: у транспорті, магазині, на роботі й удома. Часто користуємося ним навіть під час їжі або кладемо на різні поверхні.

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На корпусі та екрані смартфона поступово накопичуються пил, залишки шкірного жиру та мікроорганізми. До того ж телефон регулярно контактує з обличчям, коли ми розмовляємо.

Тому гаджет варто періодично очищати засобами, які підходять для конкретної моделі. А після контакту з брудними поверхнями краще спочатку вимити руки, а вже потім брати телефон.

Поручні та ручки в громадському транспорті

Під час поїздки автобусом, тролейбусом чи метро пасажири тримаються за ті самі поручні, натискають кнопки та відчиняють двері. У години пік цими поверхнями користується особливо багато людей.

Мікроорганізми можуть потрапляти на поручні з рук пасажирів і певний час залишатися там. Тому після поїздки громадським транспортом бажано вимити руки водою з милом. Якщо такої можливості немає, виручить антисептик.

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Поверхні в громадських туалетах

У громадських туалетах є чимало предметів, яких доводиться торкатися під час відвідування: дверні ручки, крани, кнопки зливу води та дозатори мила.

Їх використовують багато людей, тому чистота таких поверхонь залежить від регулярності прибирання. Після туалету руки потрібно обов’язково мити з милом, навіть якщо ви не помітили на них видимого бруду.

Кухонні губки та дошки для нарізання

Кухонна губка здається цілком безпечною річчю, адже нею ми регулярно миємо посуд. Проте через постійну вологість і залишки їжі вона може стати сприятливим середовищем для розмноження бактерій.

Окремої уваги потребують дошки для нарізання. Якщо на одній поверхні спочатку обробляти сире м’ясо, а потім різати овочі, зростає ризик перехресного забруднення.

Після прибирання кухні та роботи із сирими продуктами руки потрібно ретельно вимити. Губки також слід регулярно замінювати, а кухонні поверхні — очищати після використання.

Домашні тварини

Після гри з котом або собакою ми зазвичай одразу продовжуємо займатися своїми справами. Однак ветеринари та фахівці з гігієни радять не забувати мити руки після контакту з тваринами.

Особливо це стосується ситуацій, коли ви прибирали котячий лоток, торкалися мисок, іграшок або прибирали за домашнім улюбленцем на вулиці. На шерсті, лапах та інших частинах тіла тварин можуть бути мікроорганізми, деякі з яких здатні спричиняти захворювання в людей.

Ресторанні меню

Паперове чи пластикове меню в кафе та ресторані переходить від одного відвідувача до іншого. Його беруть до рук під час кожного замовлення, а очищають такі предмети далеко не після кожного клієнта.

Тому на меню можуть залишатися мікроорганізми. Після того як зробили замовлення, краще помити руки або скористатися антисептиком перед їжею.

Чужі ручки та канцелярське приладдя

У банках, поштових відділеннях, офісах і державних установах нерідко доводиться користуватися спільними ручками. Ними до вас могли підписувати документи десятки відвідувачів.

Такі предмети рідко очищають після кожного використання, тому вони також можуть бути джерелом забруднення рук. Якщо довелося скористатися чужою ручкою, перед їжею не забудьте помити руки.

Кнопки та сенсорні екрани в громадських місцях

Банкомати, термінали самообслуговування, кнопки ліфтів і сенсорні екрани в магазинах щодня використовують сотні людей. Деякі з цих поверхонь складно регулярно очищати, особливо в місцях із великим потоком відвідувачів.

Після користування ними варто подбати про чистоту рук. Особливо якщо ви збираєтеся перекусити або торкатися обличчя.

Як правильно мити руки, щоб видалити бактерії

Звичайне миття рук може суттєво знизити ризик поширення інфекцій, але важливо робити це правильно. Швидко сполоснути долоні водою недостатньо: потрібно приділити увагу всій поверхні кистей.

За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, миття рук має тривати 40–60 секунд. Послідовність така:

Намочіть руки чистою проточною водою. Нанесіть мило та добре розітріть його між долонями. Помийте тильну сторону обох кистей. Ретельно очистіть проміжки між пальцями. Окремо потріть великі пальці. Не забудьте про кінчики пальців і ділянки під нігтями. Змийте мило проточною водою. Витріть руки чистим рушником або одноразовою серветкою.

Якщо поруч немає води, можна скористатися антисептиком із вмістом спирту не менше 60%. Однак коли руки помітно забруднені, краще все-таки вимити їх із милом.

Коли протягом дня потрібно мити руки

Є ситуації, коли гігієною рук нехтувати особливо не варто. Зокрема, це стосується таких випадків:

перед приготуванням їжі та перед тим, як сідати за стіл;

після відвідування туалету;

після повернення додому з вулиці;

після контакту зі сміттям;

після прибирання за домашніми тваринами;

після обробки сирого м’яса, риби та яєць;

після кашлю, чхання або висякування носа;

після контакту з поверхнями в громадських місцях.

Ми не завжди можемо знати, хто торкався певного предмета до нас і чи дотримувався ця людина правил гігієни. Тому краще виробити звичку мити руки в потрібні моменти, а не чекати, поки на них з’явиться видимий бруд.

FAQ

Як часто потрібно мити руки протягом дня?

Мити руки потрібно за потреби, а не за певним графіком. Обов’язково робіть це перед їжею та приготуванням страв, після туалету, контакту зі сміттям, сирими продуктами й тваринами. Також не забувайте про гігієну після повернення з громадських місць.

Скільки часу потрібно мити руки з милом?

На повноцінне миття рук потрібно від 40 до 60 секунд. За цей час важливо очистити долоні, тильну сторону кистей, проміжки між пальцями, великі пальці та ділянки під нігтями. Після цього руки потрібно добре сполоснути й висушити чистим рушником.

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