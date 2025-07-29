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ТСН у соціальних мережах

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Після уколів ботоксу жінка зробила важливе попередження і поділилася власним досвідом (фото)

Жінку після уколу ботоксу паралізувало. Також в неї стався мікроінсульт.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Після уколів ботоксу жінка зробила важливе попередження і поділилася власним досвідом (фото)

Інʼєкції краси Фото ілюстративне / © Pixabay

В США 33-річна мешканка штату Джорджія Аманда Волавер розповіла свою історію, яка змусила її переосмислити ціну краси. Після звичної косметичної процедури вона опинилася прикутою до ліжка на кілька місяців і досі бореться з наслідками уколу ботоксу.

Про це йдеться у матеріалі unilad.

Протягом 10 років Аманда регулярно робила уколи проти зморшок, подібні до ботоксу, і не мала жодних проблем. Однак після чергового сеансу вона почала страждати від сильного головного болю, який згодом перетварився на повну втрату можливості рухатися.

33-річна мешканка штату Джорджія Аманда Волавер (SWNS)

33-річна мешканка штату Джорджія Аманда Волавер (SWNS)

«Я прокинулась і не могла поворухнутися. Лікарі запевняли, що це просто сильна мігрень, але мій стан лише погіршувався», — розповідає Аманда.

Протягом 16 місяців вона переживала постійні болі, запаморочення, не могла самостійно приймати душ чи наносити макіяж. Попри десятки візитів до лікарів та обстежень на суму понад $30 000, лише згодом невролог встановив точний діагноз — ятрогенний ботулізм.

Це рідкісне неврологічне захворювання виникає, коли організм отримує надмірну дозу ботулінічного токсину — основного компонента інʼєкцій ботоксу. Цей токсин уражає нервову систему, може викликати параліч мʼязів, проблеми з диханням і навіть смерть. За даними CDC, такі випадки хоч і рідкісні, але реальні.

Крім того, обстеження показало, що Аманда перенесла кілька транзиторних ішемічних атак — так званих мікроінсультів. Лікування цього стану специфічного немає — організм повинен самостійно виводити токсин з часом.

«Майже два роки минуло, а я досі не почуваюся нормально. Це було найгірше рішення в моєму житті. Я не змогла бути тією мамою, якою хотіла бути для своїх трьох дітей», — ділиться вона.

Аманда подякувала своєму чоловікові Джошу за підтримку у найважчі моменти. Тепер вона прагне попередити інших про потенційну небезпеку.

«Мені казали, що це просто мігрень. А я відчувала, ніби земля йде з-під ніг. Доводилося приймати сильні препарати, щоб просто заснути. Здавалося, що я повільно вмираю», — пригадує вона.

Попри щоденні болі, Аманда каже, що більше не переймається зморшками. Зараз вона поступово повертається до активного життя й хоче донести важливе повідомлення:

«Я лише хочу, щоб інші знали про ризики ботулінічного токсину. Якщо мої слова допоможуть хоча б одній людині уникнути мого досвіду — це вже важливо».

Нагадаємо, ботокс — це торгова назва ботулінічного токсину А. Препарат знімає м’язовий спазм і блокує нерви, роблячи зморшки менше помітними.

Запуважимо, що, наприклад, під час вагітності введення ботоксу може спричинити не найкращий ефект. Організм жінки стає чутливішім і вразливим, з’являється високий шанс розвитку побічних ефектів: біль у місці ін’єкції, симптоми грипу, головний біль, розлад травлення.

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